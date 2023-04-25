На Камчатке из-за схода лавины на склад со взрывчаткой пропал человек

Прокуратура взяла результаты проверки под свой контроль. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

В понедельник, 24 апреля, на Камчатке случилось ЧП. В Усть-Качатском районе на территории рудника Кумроч произошел сход лавины, снег накрыл склад со взрывчаткой. Из-за обвала пропал 58-летний рабочий, краевой Следственный комитет организовал доследственную проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю, пропал охранник склада с горюче-смазочными материалами, организованы поиски. После доследственной проверки сотрудники ведомства примут решение на основе уголовно-процессуального законодательства.

Межрайоная прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки. В пресс-службе ведомства добавили, что во время схода лавины пропавший мужчина был один на складе.

Пока что неизвестно, где сейчас находится охранник, выжил ли он. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу прокуратуры и Следственного комитета, комментарии по этому вопросу пока не предоставили.

Во время схода лавины мужчина на складе был один. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Напомним, что ранее спасатели предупреждали жителей и гостей Камчатки о возможных сходах лавин.

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