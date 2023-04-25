Пакетное предложение. Как Владивосток осваивает новую культуру по уборке за питомцами

Во Владивостоке проводят обучение для собачников, даже самых юных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы в ответе за тех, кого приручили. Уборка за животными на улице – давняя проблема российских городов, а с весной ненависть к кучам найденных сюрпризов, как правило, обостряется. Не секрет, что «приучить» к новой культуре пытаются и собаководов в ДФО, хотя и с переменным успехом. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» попробовал разузнать, как дела с этим обстоят в столице Приморья.

Убирать за собаками – нужно?

Кинолог Евгений Чижов, рассказал, что культура собаководства в России и, в частности, во Владивостоке сильно хромает.

– Не все понимают, что за питомцами нужно убирать. Когда человек приходит на занятие по воспитанию животного, любой грамотный специалист объяснит ему, почему это так важно. В Европе, прежде чем завести животное, люди обязаны пройти курс послушания. У нас на подобные занятия ходит всего 15-20% собачников. В обучении понимаешь, как мыслит пес, что делать в определенные моменты, как воспитывать... Конечно, мы разбираем и туалетное поведение. Есть курс «городская собака», который обязательно должен пройти каждый хозяин четвероного питомца. Начинать нужно с самого рождения щенка.

Евгений посетовал: отчасти, именно из-за отсутствия такой вот «грамотности», в городах страны мало мест, куда можно прийти с собакой.

– К сожалению, необученные люди агрессивно реагируют на просьбы убрать за своим животным. Бабушки у нас очень любят поскандалить на эту тему. И им, к сожалению, не просто объяснить, что, если собака лает на прохожих – это не норма. Что нужно заниматься с животным и дрессировать его. Если бы жители убирали за своими собачками, не было бы такого негативно настроя, что с питомцем нельзя ни на пляж, ни в кафе, ни в парк – везде запреты, – добавил кинолог.

Что такое дог-боксы?

Головная боль для Владивостока – бесконечные жалобы на безответственных хозяев собак. В комфортной уборке должны помочь некие дог-боксы – в городе планировалось установить более 50 штук. Но что-то пошло не так:

– Мы живем прям в центре города с моим псом. Столкнулась с тем, что среди соседей за своими животными убирают единицы, за мелкими собаками так вообще не считают нужным. В центре, на Набережной, по тропе здоровья нет ни одного дог-бокса. У нас во дворе я поставила старенькое ведро для этих целей, но потом все равно все идет в общий контейнер, что неправильно с точки зрения утилизации биоотходов, – прокомментировала жительница Владивостока Елена Шапкина.

Специально для собачников были придуманы дог-боксы – это контейнеры с бесплатными пакетами и баком для временного хранения собачьих экскрементов. Для удобства использования в комплекте с бумажным пакетом идет картонный совок.

– Мы попросили установить дог-бокс рядом с домом. Я периодически заглядываю в него. Очень много разных пакетиков, следовательно, люди убирают, посторонний мусор не бросают, хотя, конечно, не всегда. Я, когда вижу, что человек не убирает за своей собакой, предлагаю свои пакетики. Обычно люди соглашаются. Нужно смотреть за собаководами. Если человек не убрал, вежливо спрашивать: «Вы забыли пакетик? В магазине могут дать фасовочный». Это не быстрый процесс, нужно менять сознание людей и показывать им, что это новая норма современного общества, – поделилась Марианна Константинова.

По мнению жителей приморской столицы, Владивостоку не хватает дог-боксов и мест, где можно гулять с собакой без поводка.

– По закону мы должны выгуливать собаку в строго отведенных местах. У нас таких площадок около четырех, для такого большого города это слишком маленькое количество. Нужно больше площадок дог-френдли [участок, где разрешено посещение с собакой - прим.ред.], – рассказал кинолог Евгений Чижов.

Где с собакой комфортно

Добавим, для уборки за животными лучше всего использовать биоразлагаемые пакеты: бумажные из вторсырья или из кукурузного крахмала, повторно использовать пакеты из-под овощей и фруктов, которые и так пойдут в урну. Также подскажем, где во Владивостоке установлены дог-боксы:

ул. Анны Щетининой, д. 29-39 (Аллея Памяти)

Гайдамакский сквер

Курсантский сквер

сквер Рыбацкой Славы

сквер Веры и надежды

сквер на ул. Некрасовской, 98

Аллея им. Дениса Давыдова

сквер на ул. Борисенко, 8, 9, 10/7

ул. Верхнепортовая 78

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