Пристегнитесь, мы взлетаем: команда автопробега «Чем гордится Приморье» – о секретах главного авиахаба Дальнего Востока

Команда «Комсомолки» прибыла к конечной точке маршрута автопробега «Чем гордится Приморье». Фото: Мария КАЮРОВА

Знаете ли вы, сколько людей стоит за тем, чтобы каждый авиаперелет прошел безопасно и комфортно? Если нет, тогда у нас хорошие новости. Команда «Комсомольской правды – Владивосток» в рамках юбилейного автопробега «Чем гордится Приморье» изучила, как работает главный авиахаб Дальнего Востока. Нашим журналистам, фотографам и видеографам посчастливилось побывать «за кулисами» аэропортовской жизни. А посмотреть, уж поверьте, есть на что. Пристегнитесь, мы взлетаем!

«Бортпроводником» для нас стала руководитель пресс-службы аэропорта Владивосток Ирина Присяжнюк. Но перед этим, традиционно, каждый прошел через рамку металлоискателя, а багаж и оборудование через ленту интроскопа. Если театр начинается с вешалки, то любой аэропорт начинается именно здесь, с системы контроля безопасности. О ней мы вспомним еще не раз, потому что безопасность – одно из приоритетных направлений воздушной гавани в столице Приморья, которому уделяется чуткое внимание.

Терминал А Международного аэропорта Владивосток Фото: Мария КАЮРОВА

В 2023 году Международный аэропорт Владивосток отметил свое 15-летие. Возраст небольшой, но даже за эти годы удалось сделать многое. Но обо всем по порядку.

РЕГИСТРАЦИЯ

А теперь давайте представим, что нас с вами ждет перелет. Куда? Придумайте сами. А мы будем считать, что летим в путешествие по России. Первым делом – регистрация на рейс и сдача багажа. Одно из нововведений – киоски саморегистрации. В аэропорту таких пять. Они очень сильно упрощают работу персоналу и жизнь пассажирам, плюс такой вид регистрации значительно экономит время.

Киоски саморегистрации – очень удобная вещь! Фото: Мария КАЮРОВА

– Каждый пассажир может сам распечатать посадочный талон и сдать багаж, минуя очередь и стойки регистрации. За рубежом эта услуга очень популярна, особенно для «провиднутых» клиентов. После саморегистрации можно пройти в зону контроля посадки и выйти на посадку, – рассказала Анна Долгачева, руководитель службы организации сокращенных авиаперевозок.

По техническим причинам сервис пока может только распечатать посадочный талон. Чуть позже, когда систему «перепрошьют», она будет работать в полном объеме.

Если все же вы предпочитаете традиционный способ регистрации, то милости просим к стойке, где вас всегда встретят улыбающиеся девушки в специальной униформе. Это, кстати, отличительная особенность, которая позволяет в толпе людей безошибочно найти сотрудника аэропорта, чтобы обратиться к нему за помощью.

У каждого сотрудника аэропорта узнаваемая униформа. Фото: Мария КАЮРОВА

– Мы рады каждому пассажиру, потому что понимаем, что перелеты – это почти всегда стресс. Наша организация занимается оформлением багажа, ручной клади и, непосредственно, самого пассажира. Приоритетное внимание мы уделяем людям с ограниченными возможностями – им требуется особый вид помощи, а иногда даже и сопровождение. Все наши сотрудники этому обучены, имеют специальные сертификаты.

Кстати, о работе персонала можно оставить отзыв! Сделать это легко – на каждой стойке есть QR-код. Обратную связь здесь всегда ждут.

БАГАЖ

Итак, стойка регистрации позади, багаж сдан. Никогда не задавались вопросом, куда уезжает ваш чемодан с вещами? Здесь начинается рассказ о той части аэропорта, которая скрыта от глаз пассажиров, но оказалась доступна нам.

Чемоданы отправляются в зону обработки. Фото: Мария КАЮРОВА

Лента увозит чемоданы и сумки в зону обработки. Здесь почти вся работа ведется в автоматическом режиме, а сотрудник контролирует все удаленно. Только в экстренных случаях, если есть подозрения, что в багаже опасный предмет, его через специальный экран досматривает персонал.

– Со стойки регистрации багаж заезжает в автоматическую станцию обнаружения взрывчатых веществ. Если сотрудник первого и второго уровня досмотра найдет что-то подозрительное, то чемодан сразу же отправится на третий уровень. Уже там его будут детально рассматривать и выяснять, что же может находиться внутри. Если в итоге все в порядке, то чемодан уходит на «карусель» и под погрузку, – уточнила начальник службы досмотра Елена Зюзь.

ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Еще один аспект, которому уделяют особое внимание в аэропорту, – комфортное пребывание матери и ребенка на территории терминала. Здесь есть не просто детская комната, а что-то больше похожее на маленький детский сад. Издалека помещение легко узнаваемо – благодаря ярким рисункам.

Благодаря ярким рисункам увидеть комнату матери и ребенка легко можно издалека. Фото: Мария КАЮРОВА

Внутри уютные комнатки с детскими кроватками, пеленальным столиком и удобными креслами для мам и пап. Здесь также есть игровая с множеством развлечений для самых юных пассажиров – машинки, куклы, лошадки, мячики и батуты. Помимо этого, в «аэропортовском садике» есть туалет и прачечная, где можно постирать и даже погладить одежду, а также приготовить еду для малышей. И главное – все абсолютно бесплатно.

ДОСМОТР

Вернемся в терминал. После сдачи багажа пассажиры проходят в зону досмотра. Здесь нам придется снять с себя все лишние предметы одежды и аксессуары. К таким относятся наручные часы, ремни, верхняя одежда и даже обувь. И все это снова ради нашей же безопасности. С собой нельзя пронести даже воду больше разрешенного объема (100 миллилитров)! Однако чаще всего вопросы вызывает история со снятием обуви. Елена Зюзь объяснила причины:

– Внимание больше всего привлекают ботинки с широкой подошвой и толстыми каблуками. Да, к сожалению, и туда можно сложить что-то опасное. Был у нас случай, когда пассажир спрятал там подобие взрывчатого устройства. Но мы работу свою знаем, поэтому вопрос решился оперативно.

Периодически случаются курьезные ситуации, но бывают и буйные пассажиры, с которыми не до смеха. На этот случай рядом с каждым сотрудником на ленте досмотра есть тревожная кнопка. При нажатии к месту ЧП прибывает охрана. Елена Зюзь говорит, что происходит это молниеносно, а потому переживать о безопасности даже не стоит.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Юлиана Виноградова, наш пиар-директор, попав сюда не сдержала эмоций:

– Ух ты, как много магазинов появилось! Я бы точно себе духи в ожидании рейса отправилась покупать.

Торговые точки в зале ожидания на любой вкус! Фото: Мария КАЮРОВА

– Мы всегда стараемся учитывать интересы пассажиров, устраиваем опросы на тему того, что бы им хотелось видеть и чего не хватает. Торговые и сервисные точки часто меняются в связи с пожеланиями, появляются новые услуги, – отметила Ирина Присяжнюк.

Помимо общего зала ожидания есть еще зоны business и priority. Воспользоваться ими может любой желающий, но за отдельную плату, если это изначально не входит в стоимость билета. Здесь как в шикарном отеле – уютно, красиво и вкусно пахнет кофе.

В бизнес-зале встречает приветливый персонал. Фото: Мария КАЮРОВА

МОЗГ АЭРОПОРТА

А мы тем временем снова оказались там, куда не ступала нога пассажира – объединенный диспетчерский центр. Сюда стекается вся информация: встреча воздушных судов, их обслуживание, задержки, информация о клиентах... Вид из окна открывается шикарный и живописный, но для сидящих здесь сотрудников самое главное не любование красотами, а пристальное внимание, ведь от их действий зависит жизнедеятельность огромного «организма».

Работа кипит. Фото: Мария КАЮРОВА

Координируем работу служб, чтобы нашим пассажирам было комфортно и безопасно летать. Смотрим за технологическим графиком, чтобы каждая служба, выполняющая определенную задачу, не задерживалась и делала все вовремя: чтобы борт вылетел в срок или наоборот встал на стоянку, – разъяснила простым языком старший диспетчер Татьяна Яворовская.

И раз уж мы заговорили о технической части, то перейдем к еще одному важному «органу» – наземное обслуживание воздушных судов. Работа не прекращается ни при каких погодных условиях, а это значит, что сотрудникам ведомства просто необходима стальная выдержка. Начальник службы СНОВС Сергей Шайдулин объяснили принцип работы – следить за встречей и выпуском воздушных судов. На взлетно-посадочной полосе может произойти все, что угодно.

– Есть суточный план полетов, который должен неукоснительно соблюдаться. У нас в Приморье частым явлением становятся туманы, и это порой причина задержки рейсов. Самолетам приходится улетать на запасной аэродром, а когда туман рассеивается, возвращаться назад к нам. Конечно, в таких условиях меняется расписание, и на полосу могут приземлиться до 15 самолетов, как это случилось накануне. Наша задача – оперативно «разрулить» ситуацию, поменять стоянку и, согласно регламенту, приступить к обработке самолетов, чтобы не нарушался график вылетов. Мы с подобными ситуациями всегда справляемся успешно!

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Ни для кого ни секрет, что туман – это далеко не единственная проблема, с которой можно столкнуться во время посадки. Если говорить о факторах извне, то не стоит забывать, что помимо самолетов в небе еще есть и птицы. Да, пускай и банально, но, к сожалению, очень опасно – если из строя выйдет хоть один двигатель. И только представьте: в аэропорту Владивосток тщательно следят даже за птичьими полетами! Чтобы пернатые не угодили в турбореактивный двигатель, есть специальные звуковые пушки. Специальное оборудование отпугивает птиц, а потому в небе над воздушной гаванью их почти и не бывает. На предприятии даже есть свой орнитолог, который занимается решением подобных вопросов.

Суточный план полетов должен неукоснительно соблюдаться. Фото: Мария КАЮРОВА

Аварийные посадки иногда все же случаются – по техническим причинам. Самое главное, что в этот момент ни один из пассажиров об этом даже не догадывается. На взлетно-посадочной полосе тем временем готовы ко всему – сообщение об аварийной посадке молниеносно передается на пульт спасателям, и уже через три минуты первая пожарная машина стоит на позиции. Не позднее четырех минут должны «подтянуться» остальные. Среди них, кстати, не только спасатели, но и медики.

Все пожарные машины в гараже наполнены водой и пеной, пустых не бывает – здесь готовы к любой чрезвычайной ситуации. Ребята-спасатели в хорошей физической форме и с прекрасной подготовкой, они регулярно подтверждают свои категории, сдавая перечень нормативов. Тренировки постоянные – отработки с медициной катастроф и другими службами. Все это в комплексе позволяет при необходимости оперативно отработать ЧП.

Пожарные машины в гараже всегда наготове. Фото: Мария КАЮРОВА

– Подтягиваться наши ребята по нормативу должны не менее 12 раз, одеваться – не дольше 12 секунд. С утра теория, после обеда – практика. Все по часам: ворота открываются 12 секунд, 15-20 секунд на загрузку в авто. У нас все исчисляется в секундах, очень важно не терять время в критических ситуациях, – рассказал начальник спецслужбы Вячеслав Ерисковский.

Отойдем от напряженной части рассказа и вспомним, что в аэропорту прежде всего работают обычные люди. Как и у представителей любых других профессий, у спасателей здесь есть свои приметы. Об одной из них нам рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения Алексей Кобельков.

– У нас перед началом смены не принято чистить сапоги. Как только почистил, это значит, что обязательно что-то случится, и ты точно поедешь на вызов, ну а там, соответственно, снова запачкаешься. Поэтому чистим сапоги только после смены!

ОФИЦИАЛЬНО

За 2022 год пассажиропоток в Приморье увеличился на 17%. Это лишний раз свидетельствует о слаженности работы всех служб. За 365 дней аэропорт посетили 2 118 000 пассажиров. Простая математика: в среднем в день через аэропорт проходят 5 802 человека. Впервые за 15 лет пассажиропоток на внутренних рейсах превысил отметку в два миллиона.

За 365 дней аэропорт посетили 2 118 000 пассажиров. Фото: Мария КАЮРОВА

В марте 2023 года состоялось поистине долгожданное событие – возобновились рейсы в Китай. Кроме этого, из воздушной гавани Приморья можно улететь в Монголию, Узбекистан и Таиланд.

Международный аэропорт Владивосток, носящий гордое имя Владимира Клавдиевича Арсеньева, не стоит на месте и постоянно развивается. И все это ради улучшения качества обслуживания пассажиров.

Было немного странно находиться в зоне вылета никуда не отправляясь. Иногда эмоции нашей команды от увиденного сменялись легкой грустью. Некоторые сокрушались:

– Сейчас бы в Таиланд.

Но все ребята сошлись в одном: улетая следующий раз из нашего аэропорта спокойнее будет однозначно, потому что многое стало понятно и прозрачно.

Закончив рассказ, хочется пожелать всем пассажирам мягкой посадки! На правах рекламы, АО «Международный аэропорт Владивосток», LjN8KSUCT

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