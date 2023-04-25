Пожарные прибыли на место через 5 минут. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю.

Крупный пожар полыхал во вторник, 25 апреля, в Лесозаводске. Пламя вспыхнуло в одном из самых пожароопасных мест – деревоперерабатывающем цеху. По звонку туда отправились 16 сотрудников краевой противопожарной службы, но затем на место выехали еще десятки пожарных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за чего загорелся цех в Лесозаводске

Звонок о пожаре поступил в 12:50. Через 5 минут на месте уже работали спасатели. До их прибытия 20 работников успели самостоятельно эвакуироваться. Информации о том, остались ли еще внутри люди, нет. Пламя перекинулось и на соседний цех.

Причины возгорания также еще устанавливаются, как и точный причиненный ущерб. Известно лишь то, что пострадала готовая продукция. Как узнала «КП», речь о пиломатериалах: брусе, досках, паллетах. Возгорание усилилось из-за ветра, это осложнило работу пожарных. Редакция следит за развитием событий.

Фото: соцсети.

Опасность пожара: огонь перекинулся на постройки, людей эвакуируют

При этом из-за сильного ветра есть вероятность, что огонь перекинется на расположенные рядом жилые здания. Уже пострадала одна из нежилых построек на территории частного домовладения. Пожарные успели быстро ликвидировать возгорание, никто не пострадал. По предварительной информации, людей эвакуируют из близлежащих домов.

При этом рядом также находятся жилые постройки, люди переживают, что огонь может подобраться к ним слишком близко. В социальных сетях говорят о том, что это уже произошло. Однако в пресс-службе краевого МЧС опровергают информацию.

Огонь добрался до нежилой постройки. Фото: прокуратура Приморского края.

Правоохранительные органы ведут проверку

Лесозаводская межрайонная прокуратура устроила проверку по факту возникновения пожара на территории цеха. На место выехал межрайонный прокурор Павел Гричановский, чтобы координировать работу правоохранительных и специальных служб. Он также проконтролирует установление причин возгорания.

На место прибыл прокурор. Фото: прокуратура Приморского края.

Пожар локализован

К ликвидации огня привлечено 40 единиц техники и порядка 170 человек. В 21:06 пожар был локализован на площади 12 тысяч квадратных метров.

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