«Ломаем стереотипы и боремся за экологию»: команда «Комсомолки» побывала на угольном терминале компании «Аттис Энтерпрайс»

Команда автопробега прибыла в порт «Аттис». Фото: Мария КАЮРОВА

Где уже только не побывала команда «Комсомольской правды – Владивосток» за три дня автопробега «Чем гордится Приморье». Как добывают уголь – посмотрели, где самый вкусный квас и лучшее молоко – узнали, из чего делают колбасу – разобрались. На очереди перевалка угля – процесс трудоемкий и поистине масштабный. Чтобы увидеть все своими глазами, отправились в Находку, знакомиться с компанией «Аттис Энтерпрайс». А теперь, как и обещали, рассказываем и показываем, чем же на самом деле гордится наш край.

Команда «Комсомолки». Фото: Мария КАЮРОВА

Угольный порт находится на берегу юго-западной части внутренней акватории залива Находка. Морская навигация здесь круглогодичная, а значит и работа тут кипит в соответствующем режиме. Первым делом – инструктаж по технике безопасности при выходе на столь масштабный объект. И вот оно, начало путешествия в огромный и пока еще неизведанный мир. Гидом стал мастер погрузо-разгрузочных работ Алексей Шмаков, который когда-то начинал свой путь в этой отрасли с самых низов. Он-то уж точно не понаслышке знает обо всем, что происходит в угольном порту.

О ТЕРМИНАЛЕ

Первыми нашему взору предстали старые бетонные плиты – остатки стен от старого склада с углем. Казалось бы, для чего здесь эта «реликвия», когда поодаль возведены другие мощные, высокие и такие монументальные конструкции. Как выяснилось, это своеобразный памятник, напоминающий, какая колоссальная работа была проделана за время существования угольного терминала.

В порту работает разная техника. Фото: Мария КАЮРОВА

К слову, компания «Аттис Энтерпрайс» образовалась в 1991 году. Предприятие оказывает услуги по перевалке, очистке и хранению угля на экспорт. Основными направлениями являются страны АТР – Китай, Южная Корея, Япония, а грузопоток на сегодняшний день составляет около трех миллионов тонн в год. И, несмотря на то, что порт по перевалке не самый крупный в Находке, производственные мощности с каждым годом здесь только увеличиваются.

В зоне погрузки кажется, что постоянно идет дождь. Фото: Мария КАЮРОВА

Если раньше стены склада были маленькими и невзрачными, но тоже со своими преимуществами – конструкцию при необходимости просто передвигали, то теперь их заменили на десятиметровые монолитные, которые защищают акваторию от угольной пыли. Наверху – водные пушки. Установлены они здесь тоже не просто так. Одна из главных задач «Аттис Энтерпрайс» – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Пылесос для очистки территории. Об экологии заботятся регулярно. Фото: Мария КАЮРОВА

– Здесь все высокоэкономично и высокотехнологично. Наши пушки поставлены по периметру всего склада. Работают в автоматическом режиме – постоянно орошают территорию вокруг себя на 180 градусов. Все это для того, чтобы во время выгрузки и погрузки угля можно было буквально «прибить» пыль, дабы не допустить ее распространения и загрязнения экологии, – с гордостью рассказала представитель компании Мария Сабельникова.

Пушками, кстати, можно управлять и в ручном режиме – задавать направление, включать и выключать по необходимости. Но интенсивнее всего они работают непосредственно во время выгрузки угля из вагонов. За час из них вырабатывается до 10 тонн воды! За ее подачу в резервуары отвечает городской водоканал. Конечно, система пылеподавления не автономна, за ней следят люди, которые контролируют массу показателей, чтобы работа пушек была максимально эффективна и корректна.

Пушки пылеподавления работают круглосуточно. Фото: Мария КАЮРОВА

Мария Сабельникова шутит, что на территории терминала зимой всегда есть свой снег – капли воды, еще не успевая упасть на землю, замерзают в воздухе и становятся снежинками, а летом – свои тропики и даже радуга. Работа пушек действительно похожа на то, как будто бы кто-то сверху «включил» тропический дождь. Но об этом немного позже.

В зоне погрузки кажется, что постоянно идет дождь. Фото: Мария КАЮРОВА

ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ МНОГО

В угольном порту очень трепетно относятся к окружающей среде. Еще бы! Последовательность работы такова: со склада уголь попадает на прибывающие в порт теплоходы. Вокруг – лазурное море. Конечно, «убивать» такую красоту просто не поднимается рука, а потому безопасной перевалке здесь уделяют ну очень уж пристальное внимание. Пушки – не единственное, чем может похвастаться «Аттис Энтерпрайс». Еще один повод для гордости – так называемые полога. Если выражаться простым языком, это огромные полотна, похожие на синие тенты – такие, с которыми каждый из вас наверняка не раз ездил отдыхать на море. И если походников это приспособление спасает от плохой погоды, то в терминале полог помогает от попадания в акваторию угля, если тот вдруг случайно рассыпется при погрузке. Размеры пологов впечатляют – длинные рулоны, которые тянутся от причала к теплоходу по всему его корпусу. Материя, кстати, мобильна, а потому очень удобна в использовании.

Еще одна важная деталь или, как здесь говорят, самая большая гордость предприятия – пылезащитный навес. О нем мы, кстати, уже рассказывали ранее. Высота металлоконструкции 24 метра, он закрывает 7 000 квадратных метров, а это почти половина от всей производственной площади. Каркас очень удобен – никак не ограничивает перемещение погрузочной техники.

Прибытие вагонов с углем. Фото: Мария КАЮРОВА

СЕРДЦЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

А теперь, пожалуй, самая интересная часть процесса – прибытие вагонов с углем, который после этого докеры «расфасуют» на склад. И вот уже слышно, как издалека гудит прибывающий локомотив. Буквально в считанные минуты полные угля вагоны подвезли к «Масяням», пустые прицепили к локомотиву и увезли обратно. И да, мы не ошиблись, именно к «Масяням». Это одна из фишек терминала. Так ласково и по-свойски здесь называют громадные манипуляторы Mantsinen. И, казалось бы, на таком серьезном предприятии не может быть места шуткам, но нет… Идем смотреть на чудо-технику.

«Масяня», перегружающая уголь из вагонов на склад. Фото: Мария КАЮРОВА

Размеры манипуляторов впечатляют. Пока команда автопробега буквально с открытыми ртами любуется работой громадины, начинается дождь. Недоумение – пушки, которые работают здесь как раз во время выгрузки угля. Из-за водяной завесы у пыли просто нет шансов подняться вверх. И если бы не окружающий нас пейзаж, то на минутку можно было бы представить себя актерами кино и предаться зажигательным танцам под дождем… Тем самым из небезызвестного фильма «Шаг вперед»… Но вернемся к реальности!

Вокруг нас – горы угля. И каждую минуту они растут буквально на глазах. Работа хоть и монотонна, но требует сосредоточенности. Важно выбрать правильный ракурс, чтобы верно опустить механизм, который захватывает очередную порцию груза и переносит сначала в зону очистки – для этого есть специальный аппарат, а уже потом оттуда очищенный уголь попадает на склад.

За рулем одной из «Масянь» Галушко Дмитрий – докер-механизатор. Уже больше десяти лет он трудится в компании, когда-то пришел сюда после армии. Говорит, что «заглянул» случайно, а остался, вроде как, навсегда. И кстати, в отличие от журналиста «Комсомолки» монотонной работу на манипулятора Дмитрий совсем не считает. Профессию свою любит и по секрету признался, что особенно радует зарплата.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА

После того, как Мария Сабельникова и Алексей Шмаков буквально показали сердце предприятия, команде автопробега предложили отдохнуть и прогуляться по территории. На удивление, здесь было чисто. Почему на удивление? Да потому, что работа с углем априори не может ассоциироваться с чистотой, но «Аттис Энтерпрайс» буквально ломает стереотипы. Даже бетонно-блочный настил здесь пылесосят. Для этого есть две специальные машины, которые собирают остатки пыли, грязи, сначала прибивая их водой, а потом буквально «всасывая» в себя.

Наш гид – Алексей Шмаков. Фото: Мария КАЮРОВА

– Чистят здесь все, абсолютно всю территорию. Каждый день по пять раз пылесосы выезжают и убираются. Наверно поэтому у нас так аккуратно. Мы уделяем этому большое внимание – чтобы никуда ничего не попало, – уточнила Мария.

– Эти машины очищают причалы от остатков груза и возможной пыли. Через форсунки подается вода, щетки зачищают, пылесос всасывает пыль. Внутри стоит система фильтрации, в атмосферный воздух пыль никакая не попадает. Такой техникой убирается вся территория, – рассказал более детально Алексей.

Мария Сабельникова. Фото: Мария КАЮРОВА

Конечно, пылесосы – это, что называется, капля в «море» техники, которая есть в компании. Регулярно «Аттис Энтерпрайс» закупается новейшим оборудованием: фронтальные погрузчики, погрузчики ковшового типа, перегрузочная техника. Денег на производительность и безопасность здесь не жалеют.

ПРО ЛЮДЕЙ

Мы очень много рассказали о том, как устроена работа на предприятии, чем здесь занимаются, и как удалось сделать перевалку угля более экологичной. Но не стоит забывать, что за всем этим, в первую очередь, стоят люди – сотрудники, которые отдали десятки лет «Атисс Энтерпрайс» и продолжают трудиться на благо компании.

Грузопоток на сегодняшний день составляет около трех миллионов тонн в год. Фото: Мария КАЮРОВА

– Коллектив, хоть и небольшой, но очень дружный. На предприятии работают около 200 человек и здесь есть даже семейные династии. Дети приходят вслед за родителями, а старшее поколение передает опыт и знание молодым. Это говорит о стабильности компании, сильном корпоративном духе. Кстати о молодежи, половина сотрудников у нас молодые ребята. Изначально их сюда привлекает стабильный высокий заработок и полный социальный пакет, – рассказал Алексей Шмаков.

Общение сотрудников не ограничивается только лишь взаимодействием на территории угольного порта во время работы. Люди встречаются и за пределами компании, играют в футбол, собираясь командами, выезжают на отдых.

Выделить кого-то одного среди сотрудников – лучшего – наш собеседник не смог. И вы знаете, это совсем не потому, что таких нет. Дело совершенно в другом. Коллектив «Аттис Энтерпрайс» – это большая команда, где все молодцы! Эта фраза звучала из уст почти каждого, кого встречали в течение дня по пути. Это ли не подтверждение слов Алексея?

О своих планах представители компании особо не распространяются. Один из принципов здесь – не громко кричать, а тихо делать. Делать свою работу так, чтобы не страдал окружающий мир. Делать ее эффективно и слаженно. Конечно, задумок много, целей – еще больше. Но самый главный принцип в их достижении – вперед и только вперед!

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