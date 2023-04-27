Плюсы и минусы покупки квартиры под ключ: выбираем жилье во Владивостоке

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Рано или поздно большинству из нас становится тесно в старой квартире. Создание семьи или ее пополнение, растущие дети, даже новые питомцы — все это может склонить к поиску жилья попросторнее. Идея сменяется делом, и вот вы уже листаете сайты, изучая объявления.

Три главных слагаемых удачной покупки квартиры: удобное расположение, разумная стоимость и добросовестный застройщик (если речь идет о новых ЖК). Мы решили пройтись по этому списку вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера. И выяснить, из чего складывается цена, на какой стадии покупать квартиру под ключ и как не ошибиться, заключая акт приемки.

С чего начать?

Пожалуй, определиться с локацией. Желательно, чтобы в микрорайоне оказались под рукой детский сад, школа, спортивные площадки, скверы, клиники и автобусные остановки. Составьте список важных для вас пунктов, откройте онлайн-карту с объявлениями и сверяйте каждый симпатичный вам вариант со своим чек-листом желаний. Малознакомые вам районы желательно проверить еще и «ногами»: наши перепады высот могут отнять (или добавить) сто баллов к комфорту любого адреса.

Во Владивостоке многие новые дома строятся точечно — там, где уже развита инфраструктура, но стоимость таких вариантов, как правило, выше, и цена — тоже.

Если дело терпит и вы готовы ждать переезда несколько лет — подбирайте квартиру в новом микрорайоне, например, на Второй Речке, в Снеговой Пади или на Тихой, - там, где только возводятся жилые массивы. Правда, просчитывать время до новоселья в этом случае лучше с большим запасом.

- В основном многоквартирные дома (МКД) строятся в течение двух лет. В первые полгода после ввода здания в эксплуатацию жильцы делают ремонт. В это время в квартире будет шумно, в подъезде — грязно из-за строительного мусора, поэтому полноценно переезжать лучше через время. Учитывайте, что дом еще нужно подключить к инженерным системам, поэтому процесс заселения иногда затягивается до года-двух, - отметил Директор «Городского риэлторского центра» Сергей Косиков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как выбрать застройщика?

Обычно вся информация о девелоперах есть у них на сайте — имеются в виду документы, проектные декларации и так далее. Не лишним будет и погуглить: изучите, сколько лет компания работает на рынке, какие проекты реализовала, прочитайте отзывы на городских порталах. Много полезных данных можно найти и в карточках жилых комплексов на сервисе Домклик. Вот, для примера, здесь можно изучить не только динамику цен, варианты отделки и количество квартир в продаже, но и то, переносила ли компания срок сдачи дома, и даже посмотреть фото со строительной площадки. Обратите внимание на пункты «Мониторинг СберБанка» — это дополнительная защита.

Во Владивостоке непростая ситуация с землей. Если будущая квартира «планируется» в густонаселенном районе — лучше узнать, не было ли претензий на участок со стороны мэрии. Не помешает выяснить, как к стройке относятся местные жители, есть ли пространство для машин и детских площадок.

Владивосток, ЖК Босфоркий парк. Источник: Домклик

На каком этапе покупать квартиру?

Еще несколько лет назад приобретение квартиры в новостройке на стадии котлована могло сэкономить чуть не до 30 – 50% от стоимости «квадратов» — по сравнению с готовым проектом. С введением системы эскроу-счетов эта разница сгладилась, так что можно спокойно подождать, пока будущий дом обретет хотя бы более-менее зримые «контуры». Важно помнить, что эскроу-счета хотя и обеспечивают безопасность денег будущих новоселов, но не защищают их от задержек строительства или проблем с качеством работ. Так что «гнать коней», спеша приобрести квадратные метры на старте продаж, сегодня просто нет особого смысла.

- Важно помнить, что у некоторых объектов — очень больших или, наоборот, очень маленьких квартир, потенциал роста стоимости невысокий: что на этапе котлована, что на стадии завершения строительства они будут стоить примерно одинаково, - добавляют эксперты Домклик. - И если сэкономить на стадии строительной готовности нельзя, то и ранняя покупка теряет смысл.

Подробнее о плюсах и минусах покупки «котлована» можно прочитать здесь.

По мнению экспертов, проще и безопаснее экономить за счет грамотного выбора локации.

- Во Владивостоке есть около 20 зон, отличающихся по ценам на недвижимость. Вторая Речка, БАМ, «Столетие», Третья Рабочая, Луговая — цены на жилье практически одинаковые, зависит от сегмента, - считает Сергей Косиков. - Сэкономить можно, покупая квартиру в Снеговой Пади, на Тихой, в Советском районе или в пригороде, но не сильно. В топе всегда Центр, Первая Речка, Эгершельд и Некрасовская — наиболее доступные части города. В них стоимость жилья, разумеется, будет заоблачная.

Владивосток, микрорайон Снеговая Падь, улица Адмирала Горшкова. Источник: Домклик

Как купить квартиру?

Жилье можно приобрести, оплатив полную сумму сразу или взяв ипотеку. Первый вариант, конечно, самый простой, но не всем подходит. Большинство квартир в России сегодня продаются именно в ипотеку. Особенно когда речь идет о новостройках, на которые распространяются льготные программы кредитования: «Ипотека с господдержкой», «Семейная», а для нашего региона — еще и «Дальневосточная». Напомним, ставки по ней в Сбере стартуют от 1,5%, а верхний порог суммы займа ограничен планкой в 6 миллионов рублей.

Принимаем жилье

Допустим, долгожданная квартира почти ваша. Осталось только подписать акт приемки жилья и выбирать мебель. Но не спешите. Внимательно осмотрите каждый уголок дома, если брали квартиру с отделкой, — проверьте, качественно ли поклеены обои, постелен ламинат, смонтированы окна, нет ли дефектов на потолке и стенах. Для надежности лучше даже нанять профессионального приемщика.

Помните, именно на этом этапе проще всего договориться с застройщиком об устранении выявленных дефектов. Потом будет сложнее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЦИФРА

По данным на конец апреля на сервисе Домклик в продаже насчитывалось около 9 тысяч квартир в новостройках Владивостока.

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