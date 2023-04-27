Управляющие компании очищают площадки сбора твердых коммунальных отходов. Фото: telegram-канал Олега Бондаренко. Фото: из соцсетей

В поселке Ключи по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова ведется ликвидация последствий снегопада. Люди вооружились лопатами и техникой, чтобы убрать пепел. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители устали от пепла. Из-за него на улицах постоянно грязно, снег не тает даже в теплую солнечную погоду. Ото всюду в район стягивают технику для расчистки. Управляющие компании очищают площадки сбора твердых коммунальных отходов, а также осуществляют отвод талой воды.

Управляющие компании очищают площадки сбора твердых коммунальных отходов. Фото: telegram-канал Олега Бондаренко. Фото: из соцсетей

Еще одной важной задачей стала помывка школ. Сотрудники МЧС расчистили и помыли здания средней школы № 4, детского сада «Елочка» и детско-юношеской спортивной школы. Помимо этого, в образовательных учреждениях поставят емкости для очистки обуви.

Жители вооружились лопатами. Фото: из соцсетей

Глава Усть-Камчатского муниципального района Бондаренко Олег отметил, что вода с дорог постепенно уходит, поэтому службы города планируют поднимать дорожное полотно и подготавливать технические проезды для вывоза снега и пепла. На карьер уже завезли спецтехнику для добычи материалов на укладку и ремонт дорог.

В Козыревске АО «Быстринская горная компания» поставила в качестве помощи доски для оборудования мостков. В поселке также отмыли почти все социально значимые объекты. В планах помыть только здание поселкового досугового центра «Ракета» и соорудить 200 метров настила для перемещения детей и сотрудников по территории школы.

Дорожники занимаются ремонтом провалов на отрезке трассы Ключи – Козыревск.

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