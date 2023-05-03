В Уссурийском заповеднике провели авиаучет диких копытных перед выпуском леопардов

Копытные станут кормовой базой для дальневосточного леопарда. Фото: Виталий Аньков, Александр Хитров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ученые национального парка «Земля леопарда» впервые с вертолета провели учет диких копытных в Уссурийском заповеднике на маршруте в 286 километров. Раньше это был ареал дальневосточного леопарда, но он исчез на территории в середине прошлого века. Теперь животные готовы сюда вернуться. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Общая численность копытных, среди которых косули, олени, кабаны и изюбри, составила 7800 особей. Они станут кормовой базой для одного из самых редких животных планеты – дальневосточного леопарда. Большие кошки будут искусственно расселены в заповеднике и окрестностях.

Фото: Виталий Аньков, Александр Хитров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Здесь сохранились пригодные местообитания для этого вида на площади 2451 км2, что могло бы обеспечить обитание около 23 взрослых особей. При этом на этом участке постоянно обитают от 4 до 7 амурских тигров, – пояснил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Теперь учетами покрыта вся территория Уссурийского государственного природного заповедника, его охранной зоны и прилегающих территорий.

Фото: Виталий Аньков, Александр Хитров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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