Дальневосточные грузоперевозки: вопреки непогоде и расстояниям

Фото: Пресс-служба ФГУП ГЦСС

Руководитель Регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону Андрей Ерохин рассказал о прошлом и будущем предприятия.

- Изначально в 1939 Спецсвязь создавалась как структура, обслуживающая государственные и партийные органы. А как дело обстоит с клиентами сейчас? Есть ли среди них коммерческие компании и частные лица?

- Наша история еще длинней. Истоки службы специальной связи восходят к 1796 году, когда император Павел I учредил фельдъегерский корпус, который доставлял приказы, донесения, ценные бумаги, посылки и сопровождал высокопоставленных лиц. После революции советская власть также нуждалась в подобного рода услугах, поэтому в 1918 году учредили службу внешней связи при Всероссийском Главном Штабе Красной Армии. В 1939 году службу опять переименовали в фельдъегерский корпус. Позже из его состава НКВД СССР выделили специальную связь Наркомата связи. То есть официально Служба специальной связи была образована в 1939 году и занималась обслуживанием государственных и партийных органов и организаций. Наше предприятие претерпело организационные изменения, но задачи остались прежние. Основные заказчики наших услуг – юридические лица и государственные структуры. А с появлением услуг экспресс-доставки к нам стали обращаться физические лица.

- Что изменилось в работе Спецсвязи за последние два года?

- В рабочие процессы широко внедряются цифровые технологии. Мы меняем автотранспортный парк, открываем новые подразделения. Растет страна, а вместе с ней развиваемся и мы. Из-за действующих сейчас в стране ограничений в покупке валюты, конечно, вырос объем перевозимой рублевой наличности. Дальневосточные Управления в настоящее время занимают одно из лидирующих мест среди всех филиалов по объемам перевозки отправлений для нужд банков, в том числе и для таких крупных, как Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк.

- Проходят ли водители и фельдъегеря специальную подготовку? Бывали ли случаи, когда сотрудникам при перевозке грузов приходилось отражать нападения?

- Сотрудники Службы вооружены боевым стрелковым оружием, и все грузы без исключения перемещаются под охраной. В Дальневосточном регионе не было случаев применения оружия, но в истории Предприятия, конечно, были. Один из них произошел в московском Управлении в 2017 годе. Тогда на экипаж, перевозящий денежную наличность, было совершено вооруженное нападение, однако спецсвязисты его успешно отразили. После этого президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества одного из фельдъегерей.

- Правда ли, что отбор сотрудников в Спецсвязь не менее строгий, чем в силовые структуры?

- Все кандидаты проходят медицинское обследование, специальные проверки в органах внутренних дел и государственной безопасности.

- Есть ли определенная специфика в работе Дальневосточного филиала?

- Дальний Восток — это огромная территория, 36% от всей площади современной России. Богатейший регион, природная кладовая алмазов. Практически в каждом субъекте региона имеются свои месторождения золота, цветных металлов, минералов, есть каменный уголь и нефть, и газ. Отсюда и специфика перевозок Дальневосточного Управления, ориентированная на доставку драгметаллов для нужд недропользователей. Важная особенность – это расстояния. Спецсвязь доставляет отправления и в те населенные пункты, в которые можно добраться только авиацией или морем. Кроме того, в Дальневосточном Управлении на обслуживании находится и Полюс холода Северного полушария – Оймякон, а это и шестидесятиградусные морозы, и удаленность, и связанные с этим особенности перевозок.

- Недавно Спецсвязь подписала соглашение о сотрудничестве с АО «Авиационная корпорация «Беркут». В планах – создание специализированного вертолета с высокой защищенностью экипажа и груза. Поможет ли такой вертолет для решения задач вашего филиала?

- Раскрывать подробности пока рано, но, разумеется, есть определенная заинтересованность дальневосточников в этом виде транспорта. Мы и сейчас используем вертолеты авиакомпаний для выполнения маршрутов в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, но это привязка к расписанию авиакомпаний. Кроме того, бывают вынужденные ограничения по загрузке борта. Так что появление такого вертолета позволит расширить географию обслуживания, сократить сроки доставки и обеспечить максимально безопасную перевозку.

- Какими главными принципами руководствуется Спецсвязь в своей работе?

- В Уставе Предприятия сказано о том, что одна из наших целей - обеспечение организации, функционирования и развития Службы специальной связи в интересах государственной безопасности и обороны, укрепления экономического потенциала Российской Федерации, сохранения государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. Поэтому наши главные принципы - своевременность доставки и ее безопасность, обеспечение полной сохранности перевозимых грузов, создание условий для долгосрочного сотрудничества, доверительности в отношениях с клиентами, партнерами и поставщиками.