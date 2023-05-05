На Камчатке подросток пытался зарезать собственного отца двумя ножами

Уголовное дело завели по покушению на убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском Следственный комитет завел уголовное дело за покушение на убийство. В преступлении подозревают 16-летнего местного жителя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке, родители подростка развелись, сам он жил с матерью. В апреле этого года юноша был в квартире отца в доме на улице Николаевой-Терешковой и ждал, когда вернется родитель, чтобы осуществить свой план по убийству.

Когда мужчина пришел домой, юноша сразу же набросился на него и нанес отцу не менее двух ударов ножами в живот. Колото-резанные раны оказались смертельно опасные для жизни. Однако довести свой замысел до конца подростку не удалось, так как мужчина сопротивлялся, вытолкнул сына в подъезд и закрыл входную дверь квартиры.

Юноша поспешил скрыться, однако специалистам удалось оперативно найти его. Уголовное дело завели по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Сейчас подросток находится в Камчатском центре социальной помощи семьи и детям.

Из-за чего именно юноша реши убить своего отца, остается загадкой. Представители ведомства рассказали, что причиной стала личная неприязнь, но подробности не уточняются. На учете семья не состоит, а отец часто выпивал.

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