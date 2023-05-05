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Общество5 мая 2023 0:03

На Камчатке подросток пытался зарезать собственного отца двумя ножами

Юношу могут посадить за решетку минимум на шесть лет
Павел САХАРОВСКИЙ
Уголовное дело завели по покушению на убийство.

Уголовное дело завели по покушению на убийство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском Следственный комитет завел уголовное дело за покушение на убийство. В преступлении подозревают 16-летнего местного жителя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатке, родители подростка развелись, сам он жил с матерью. В апреле этого года юноша был в квартире отца в доме на улице Николаевой-Терешковой и ждал, когда вернется родитель, чтобы осуществить свой план по убийству.

Когда мужчина пришел домой, юноша сразу же набросился на него и нанес отцу не менее двух ударов ножами в живот. Колото-резанные раны оказались смертельно опасные для жизни. Однако довести свой замысел до конца подростку не удалось, так как мужчина сопротивлялся, вытолкнул сына в подъезд и закрыл входную дверь квартиры.

Юноша поспешил скрыться, однако специалистам удалось оперативно найти его. Уголовное дело завели по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Сейчас подросток находится в Камчатском центре социальной помощи семьи и детям.

Из-за чего именно юноша реши убить своего отца, остается загадкой. Представители ведомства рассказали, что причиной стала личная неприязнь, но подробности не уточняются. На учете семья не состоит, а отец часто выпивал.

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Происшествия: КРИМИНАЛ