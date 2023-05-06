Двадцать лет колонии: на Камчатке вынесли приговор мужчине за надругательства над дочерью

Мужчину признали виновным в семи случаях преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке вынесли приговор местному жителю, который на протяжении лет насиловал собственную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Мужчину признали виновным в семи случаях преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, три эпизода), пункту «а» части 3 статьи 132, пункту «б» части 4 статьи 131 (изнасилование), пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (два эпизода), а также в ненадлежащем исполнении родительский обязанностей и жестоком обращении с ребенком по статье 156 УК РФ.

Обвиняемого приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, оставшиеся 20 лет он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее «Комсомолка» уже писала об этой истории. Мама ребенка уже давно не живет в семье, воспитанием занимался отец, который с 2016 по 2022 год надругался над ней. При этом девочка не рассказывала обо всем другим родственникам – бабушке и дедушке.

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