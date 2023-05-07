Военнослужащие ТОФ провели концерт для ветерана во дворе его дома во Владивостоке

Владимир Максимович Карташов с депутатом Анной Алеко. Фото: Приморский парламент

Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) в преддверие празднования 78-й годовщины Победы поздравили небольшим концертом ветерана Великой Отечественной войны, 95-летнего полковника Владимира Карташова, во дворе его дома, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Воинское приветствие от офицера ТОФ. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Перед окнами своей квартиры ветеран послушал фронтовые песни, исполненные певцом и поэтом Антоном Ровиным. Когда зазвучала знаменитая песня «День Победы», отметили в ТОФ, Владимир Максимович и сам был не прочь подпеть с улыбкой на лице. Соседи ветерана вытирали слезы на глаза.

Певец Антон Ровин. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Побывали на мероприятии и юнармейцы: подарили полковнику цветы, поздравили с наступающим Днем Победы. А завершился концерт торжественным маршем с участием военнослужащих-женщин, офицеров флота, детей из регионального отделения Юнармии. Организовал трогательное мероприятие начальник центра связи ТОФ капитан 2 ранга Сергей Туманин.

В мероприятии участвовали женщины-военнослужащие и юнармейцы. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Владимир Максимович. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

СПРАВКА «КП»

Во время призыва в годы Великой Отечественной войны Владимир Максимович пошел в школу сержантского состава. Уже в марте 1944 года стал командиром орудия 1058 Зенитной артиллерийской батарей 178 Зенитно-артиллерийского дивизиона (ПВО ТОФ) в составе 28 бригады ПВО. Служил в рядах Тихоокеанского флота более 30 лет. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги». Стоит отметить, воевать Владимир пошел еще мальчишкой-добровольцем. Тогда ему едва исполнилось 16 лет.

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