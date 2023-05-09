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Владивосток9 мая 2023 5:50

Фоторепортаж «Комсомольской правды» с празднования 9 мая во Владивостоке

Снимки парада, гуляний на центральной площади и в Адмиральском сквере
Екатерина МАКСИМОВА
Празднование Дня Победы глазами «Комсомолки».

Празднование Дня Победы глазами «Комсомолки».

Фото: Яна АСТАХОВА

Во Владивостоке с самого утра идет празднование 9 мая. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся военный парад. На центральной площади города выступают творческие коллективы города, играют военные песни. Дети и взрослые участвуют в мастер-классах, поют и танцуют вместе с артистами. Как столица Приморья отмечает один из самых важных праздников в стране, смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

В 9 утра у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года» проходит возложение венков и цветов.

У памятника морякам торгового флота собрались дети войны, гости и жители города, а также представители администрации.

У памятника морякам торгового флота собрались дети войны, гости и жители города, а также представители администрации.

Фото: Яна АСТАХОВА

Люди чтят память погибших.

Люди чтят память погибших.

Фото: Яна АСТАХОВА

В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся военный парад войск Владивостокского гарнизона, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина в этом году принимал парад. Командовал парадом заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский.

По традиции командующий флотом поздравил с трибуны участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Владивостока. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий.

Перед главной трибуной города прошли более 1800 человек.

Перед главной трибуной города прошли более 1800 человек.

Фото: Вадим ПОПОВ

В параде приняли участие воспитанники Юнармии.

В параде приняли участие воспитанники Юнармии.

Фото: Вадим ПОПОВ

Впечатляющее зрелище.

Впечатляющее зрелище.

Фото: Вадим ПОПОВ

Перед жителями и гостями города предстала военная техника.

Перед жителями и гостями города предстала военная техника.

Фото: Вадим ПОПОВ

На площади разместили плакаты с героями СВО, специальную станцию, где можно поиграть танками на радиоуправлении и посоревноваться в «морском бою». Открылось множество точек с мастер-классами, как для взрослых, так и для детей. А малыши могли разрисовать картонные танки и изготовить плакаты в честь Дня Победы.

Развлечения для детей на 9 мая.

Развлечения для детей на 9 мая.

Фото: Яна АСТАХОВА

Отовсюду доносилась музыка.

Отовсюду доносилась музыка.

Фото: Яна АСТАХОВА

На площади можно было сыграть в «морской бой».

На площади можно было сыграть в «морской бой».

Фото: Яна АСТАХОВА

День Победы чтят взрослые и дети.

День Победы чтят взрослые и дети.

Фото: Вадим ПОПОВ

Атмосфера в Адмиральском сквере:

Гостей ждала музыкальная программа.

Гостей ждала музыкальная программа.

Фото: Яна АСТАХОВА

Куда же без танцев под песни военных лет.

Куда же без танцев под песни военных лет.

Фото: Яна АСТАХОВА

Общество: ВОПРОС ДНЯ