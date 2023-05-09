Фоторепортаж «Комсомольской правды» с празднования 9 мая во Владивостоке

Празднование Дня Победы глазами «Комсомолки». Фото: Яна АСТАХОВА

Во Владивостоке с самого утра идет празднование 9 мая. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся военный парад. На центральной площади города выступают творческие коллективы города, играют военные песни. Дети и взрослые участвуют в мастер-классах, поют и танцуют вместе с артистами. Как столица Приморья отмечает один из самых важных праздников в стране, смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

В 9 утра у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года» проходит возложение венков и цветов.

У памятника морякам торгового флота собрались дети войны, гости и жители города, а также представители администрации. Фото: Яна АСТАХОВА

Люди чтят память погибших. Фото: Яна АСТАХОВА

В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся военный парад войск Владивостокского гарнизона, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина в этом году принимал парад. Командовал парадом заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский.

По традиции командующий флотом поздравил с трибуны участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Владивостока. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий.

Перед главной трибуной города прошли более 1800 человек. Фото: Вадим ПОПОВ

В параде приняли участие воспитанники Юнармии. Фото: Вадим ПОПОВ

Впечатляющее зрелище. Фото: Вадим ПОПОВ

Перед жителями и гостями города предстала военная техника. Фото: Вадим ПОПОВ

На площади разместили плакаты с героями СВО, специальную станцию, где можно поиграть танками на радиоуправлении и посоревноваться в «морском бою». Открылось множество точек с мастер-классами, как для взрослых, так и для детей. А малыши могли разрисовать картонные танки и изготовить плакаты в честь Дня Победы.

Развлечения для детей на 9 мая. Фото: Яна АСТАХОВА

Отовсюду доносилась музыка. Фото: Яна АСТАХОВА

На площади можно было сыграть в «морской бой». Фото: Яна АСТАХОВА

День Победы чтят взрослые и дети. Фото: Вадим ПОПОВ

Атмосфера в Адмиральском сквере:

Гостей ждала музыкальная программа. Фото: Яна АСТАХОВА