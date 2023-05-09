Фоторепортаж «Комсомольской правды» с празднования 9 мая во Владивостоке

Празднование Дня Победы глазами «Комсомолки».
Фото: Яна АСТАХОВА
Во Владивостоке с самого утра идет празднование 9 мая. В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся военный парад. На центральной площади города выступают творческие коллективы города, играют военные песни. Дети и взрослые участвуют в мастер-классах, поют и танцуют вместе с артистами. Как столица Приморья отмечает один из самых важных праздников в стране, смотрите в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».
В 9 утра у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года» проходит возложение венков и цветов.
У памятника морякам торгового флота собрались дети войны, гости и жители города, а также представители администрации.
Фото: Яна АСТАХОВА
Люди чтят память погибших.
Фото: Яна АСТАХОВА
В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся военный парад войск Владивостокского гарнизона, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина в этом году принимал парад. Командовал парадом заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский.
По традиции командующий флотом поздравил с трибуны участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Владивостока. При исполнении Государственного гимна Российской Федерации на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий.
Перед главной трибуной города прошли более 1800 человек.
Фото: Вадим ПОПОВ
В параде приняли участие воспитанники Юнармии.
Фото: Вадим ПОПОВ
Впечатляющее зрелище.
Фото: Вадим ПОПОВ
Перед жителями и гостями города предстала военная техника.
Фото: Вадим ПОПОВ
На площади разместили плакаты с героями СВО, специальную станцию, где можно поиграть танками на радиоуправлении и посоревноваться в «морском бою». Открылось множество точек с мастер-классами, как для взрослых, так и для детей. А малыши могли разрисовать картонные танки и изготовить плакаты в честь Дня Победы.
Развлечения для детей на 9 мая.
Фото: Яна АСТАХОВА
Отовсюду доносилась музыка.
Фото: Яна АСТАХОВА
На площади можно было сыграть в «морской бой».
Фото: Яна АСТАХОВА
День Победы чтят взрослые и дети.
Фото: Вадим ПОПОВ
Атмосфера в Адмиральском сквере:
Гостей ждала музыкальная программа.
Фото: Яна АСТАХОВА
Куда же без танцев под песни военных лет.
Фото: Яна АСТАХОВА