Шесть ударов ножом ни за что: потерявший рассудок пьяный отец пытался зарезать 4-летнего сына на Камчатке

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Леденящая душу история произошла в Петропавловске-Камчатском. Она омрачила праздник Победы 9 мая. 48-летний мужчина несколько раз ударил ножом собственного 4-летнего сына. Краевой Следственный комитет завел уголовное дело по покушению на убийство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как редакции рассказали в пресс-службе ведомства, все произошло в квартире семьи в Петропавловске-Камчатском. В праздничный день мужчина изрядно подвыпил, алкоголь ударил ему в голову... Практически потеряв здравый рассудок, отец без причины разозлился на своего ребенка – видимо, как это часто бывает, долго «копил» агрессию в себе. Но дальше произошло страшное – папа взял кухонный нож и не менее шести раз ударил им родного сына. Все могло закончиться смертью мальчика, если бы не вовремя подоспевшая мать, которая остановила супруга и вызвала скорую.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки», семья мальчика приличная, на учете в ПДН не состоит. «КП» побеседовала с жителями Петропавловска, которые слышали о семье: говорят, ни за что бы не подумали, что могло дойти до подобного кошмара. Отец ударил ребенка ножом в разные части тела, раны не привели к серьезным травмам. Размер орудия не уточняется, стоит отметить, мальчика не отправили в больницу – госпитализация не понадобилась. Его состояние, уточнили в региональном СУ СК, удовлетворительное.

Следователи осмотрели квартиру, изъяли нож и назначили проведение необходимых для расследования экспертиз. Уголовное дело завели по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По статье 105 мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас фигурант находится под стражей.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

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