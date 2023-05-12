Фото: Telegram-канал Baza

В сети появилась информация, что в Приморском крае жесткую посадку совершил вертолет МИ-2, падение могло оборвать линии электропередач, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации канала, еще 9 мая сотрудники «Транснефти», которой якобы и принадлежали линии электропередач, заметили аварию. Добраться до района аварии из-за труднодоступной местности удалось лишь через два дня – доподлинно неизвестно, где именно произошло ЧП. Уточняется, что электрики нашли рядом с оборванными линиями брошенный МИ-2.

Судя по повреждениям, вертолет совершил жесткую посадку, а пилот скрылся. Транспортное средство могло принадлежать местному частному охранному агентству, поиски пилота ведут уже третий день.

Представители дальневосточной транспортной прокуратуры заявили, что проводится проверка изложенной информации, пообещав дать комментарий позже. В ГУ МЧС Приморья редакции ответили, что силы спасателей не привлекались к работам на месте предположительного ЧП.

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