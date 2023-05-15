Королевский цирк Гии Эрадзе вновь готов поразить приморских зрителей

Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе».

С 10 июня и все лето на манеже Владивостокского цирка Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск» (0+) – настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже два года новый проект с успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей.

Летние гастроли во Владивостокском цирке стали ежегодной доброй традицией для жителей и гостей города. Приморская публика хорошо знакома с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит все программы «Королевского цирка», но в этом году зритель увидит совершенно новое шоу!

Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе».

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах»; сказочный «Пегас»; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры» и еще много интересного ждет приморскую публику. В финале шоу из-под купола цирка польет дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» продемонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: лошади, ламы, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира!

Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Именно в этом шоу представлен неповторимый номер Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть многие поклонники творчества Гии Эрадзе. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Владивостокского цирка!

Все лето на манеже Владивостокского цирка зрителей ждут рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка.

Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Приобрести билеты можно на сайте Владивостокского цирка, там же опубликовано актуальное расписание. Шоу «БУРЛЕСК» в программе с 10 июня.