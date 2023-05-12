Трехлетний мальчик с опухолью мозга скончался на борту самолета Владивосток – Москва

Трагедию прокомментировали в минздраве Приморья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву. Как рассказали пользователи социальных сетей, на воздушном судне скончался трехлетний мальчик. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла еще в январе, однако не распространялась так активно, как сейчас. Маленькому жителю Уссурийска диагностировали страшное заболевание – опухоль головного мозга. Операцию проводили в медцентре ДВФУ, однако в дальнейшем у ребенка произошел инсульт, из-за чего ухудшилось состояние: он с трудом ходил и плохо ел из-за пропавшего аппетита.

Ребенка госпитализировали в онкологическое отделение Краевой детской клинической больницы № 1 на проспекте Острякова. Врачи решили, что лечение необходимо продолжить в Москве: сделать операцию по пересадке костного мозга. В столицу России вместе с юным пациентом обычным рейсом отправили его отца, но без сопровождения медицинской бригады.

Во время полета мальчику стало плохо, с наибольшей вероятностью причиной тому стали перепада давления. Ребенок совсем чуть-чуть не дожил до приземления и умер на руках у отца. Его можно было спасти, если бы на борту самолета был реаниматолог. После случившегося родитель обратился к депутату Законодательного собрания Приморья Геннадию Шульге, чтобы восстановить справедливость.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевого минздрава, чтобы узнать, почему ребенка отправили в семичасовой полет в другой город без сопровождения медиков. По словам представителей ведомства, следственные органу продолжают проводить проверку по факту трагедии. Перед перелетом реаниматологи провели врачебную комиссию с федеральной клиникой, которая курирует лечение пациентов с подобными заболеваниями.

– Со стороны краевой детской клинической больницы №1 все протоколы отправки пациента в клинику другого региона были соблюдены. Комиссия приняла положительное решение о транспортировки мальчика в московскую клинику для дальнейшего оказания медицинской помощи. С учетом клинической картины заболевания специалисты решили, что сопровождение врачей не требуется. Оценку деятельности всех участников ситуации дадут следственные органы. Также по факту проводится ведомственный контроль минздрава Приморья.

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