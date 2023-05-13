Во Владивостоке любители японской автоклассики открыли сезон JDM Oldschool Cars

Колонна японских автомобилей. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке в субботу, 13 мая, состоялось торжественное открытие сезона JDM Oldschool Cars. На мероприятии собралось много людей, которые могут назвать себя любителями японской автоклассики. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на открытии и запечатлел самые яркие и интересные кадры.

Мероприятие проходило на картодроме Змеинка, вход был свободным. Организаторами выступил Клуб японской автоклассики и музей японских автомобилей «Гайдзин».

На мероприятии было больше сотни авто. Фото: Вадим ПОПОВ

Участники смогли увидеть больше сотни редких и уникальных автомобилей, которые выстроились общей колонной на картодроме.

Общая колонна. Фото: Вадим ПОПОВ

Вот один из экспонатов. Фото: Вадим ПОПОВ

На такие авто могли полюбоваться участники мероприятия. Фото: Вадим ПОПОВ

Также на мероприятии были зона для пикника, фудтрак (фургон для приготовления, хранения и продажи готовой еды), розыгрыши призов и диджей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.