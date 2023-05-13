Во Владивостоке любители японской автоклассики открыли сезон JDM Oldschool Cars

Колонна японских автомобилей.
Фото: Вадим ПОПОВ
Во Владивостоке в субботу, 13 мая, состоялось торжественное открытие сезона JDM Oldschool Cars. На мероприятии собралось много людей, которые могут назвать себя любителями японской автоклассики. Фотограф «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на открытии и запечатлел самые яркие и интересные кадры.
Мероприятие проходило на картодроме Змеинка, вход был свободным. Организаторами выступил Клуб японской автоклассики и музей японских автомобилей «Гайдзин».
На мероприятии было больше сотни авто.
Фото: Вадим ПОПОВ
Участники смогли увидеть больше сотни редких и уникальных автомобилей, которые выстроились общей колонной на картодроме.
Общая колонна.
Фото: Вадим ПОПОВ
Вот один из экспонатов.
Фото: Вадим ПОПОВ
На такие авто могли полюбоваться участники мероприятия.
Фото: Вадим ПОПОВ
Также на мероприятии были зона для пикника, фудтрак (фургон для приготовления, хранения и продажи готовой еды), розыгрыши призов и диджей.
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