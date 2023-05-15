От дождя и сильного ветра до +30°C: погодные качели ждут Приморье

Во Владивостоке ожидаются туман и морось. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Середина мая в Приморье ожидается неустойчивой в плане погоды. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90,4 FM главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, с 15 по 17 мая синоптическая обстановка на юге края будет переменчивой – от дождя и сильного ветра до летней жары.

ПОГОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ С 15 ПО 17 МАЯ 2023 ГОДА

В понедельник, 15 мая, Приморье окажется в зоне влияния фронтальных разделов циклона, который с южных районов Якутии переместится на Хабаровский край. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью от +5°C до +12°C, днем +18°C…+25°C, на побережье +10°C…+16°C.

В ночь на вторник, 16 мая, Приморье останется под воздействием фронтальных разделов. Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится. Днем фронты покинут Приморский край, а дожди начнут прекращаться, появятся прояснения. В нижней тропосфере юго-западными потоками будет выноситься теплый воздух с районов Китая, это приведет к повышенному температурному фону у поверхности земли. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +22°C…+30°C, на побережье +12°C…+20°C.

В ночь на среду, 17 мая, ситуация опять изменится. С юго-запада подойдет новый фронтальный раздел, дожди возобновятся и днем пройдут почти повсюду. Интенсивность осадков увеличится. Облачность уменьшит прогрев, дневная температура в большинстве районов станет на 2-7 градусов ниже, чем во вторник.

В связи с ожидаемыми дождями предполагается улучшение пожарной обстановки, и показатель пожароопасности леса понизится.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ С 15 ПО 17 МАЯ 2023 ГОДА

Во Владивостоке на этой неделе преимущественно облачно. В понедельник и вторник ожидаются туман и морось, которые ослабевают днем. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Ночью +7°C…+10°C, днем +11°C…+15°C.

В среду возможен небольшой дождь. Днем ветер поменяет направление на северо-западное, в облаках появятся разрывы. Ночные и дневные температуры повысятся на 1-3 градуса.

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