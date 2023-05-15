Ингредиенты для борща выросли в цене в магазинах приморской столицы

В целом средний ценник по России в мае – 147,16 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По традиции составляем «Индекс борща». В столице Приморья выросли цены на ингредиенты для традиционного русского блюда. Насколько сильно, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Если верить статистике, теперь приморцам овощи, мясо и прочие продукты обойдутся на 39,48 рублей дороже. Еще в апреле можно было закупиться на 122,12 рублей, теперь же чек выйдет минимум в 161,6.

Лидерами месяца по индексу борща стали Анадырь (520,42), Якутск (259,38) и Норильск (224,03). Кстати, еще в апреле Петропавловск-Камчатский занимал скромное четвертое место рядом с «победителями», а теперь находится на шестой позиции под Магаданом (215,02) и Южно-Сахалинском (209,28). Жителям Камчатки традиционное русское блюдо обойдется в 205,28 рублей. Месяц назад продукты стоили немного дороже, общая сумма выходила примерно в 209,86.

В целом средний ценник по России в мае – 147,16 рублей. Аналитики проекта используют классический, но слегка упрощенный рецепт. Он обходится без декоративных приправ, а в качестве мяса в составе берется цена курятины. По традиции считают, сколько уйдет на кастрюлю борща для четырех человек. Основные продукты: картофель, капуста, лук, морковь, курица, сметана, хлеб, свёкла, чеснок.

В качестве базы для анализа мониторят цены сетевой розницы: это крупные ритейлеры вроде «Дикси», «Пятерочки» и так далее. Это про центральную Россию. На Дальнем Востоке и Севере смотрят на местных крупных дискаунтеров, например, «Самбери» и «Семейная корзинка». Если вы заметили неверные цены, можно обратиться к создателям проекта и рассказать об этом, тем самым помогая проекту.

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