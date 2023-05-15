Вперед, карапуз: приморцы могут поучаствовать в самом добром конкурсе «Комсомолки»

Зарегистрируйте своих маленьких чемпионов прямо сейчас. Фото: Вадим ПОПОВ

Один из самых добрых конкурсов – «Маленький чемпион» – возвращается во Владивосток. Уже 20 мая пройдут соревнования «Бег в ползунках» в нескольких категориях, сообщает «Комсомольская правда».

Малыши смогут продемонстрировать ловкость, находчивость и скорость. Принять участие могут дети от 6 месяцев до 3 лет:

1-я категория: ПОЛЗУНЫ – для тех деток, кто еще не умеет ходить.

2-я категория: БЕГУНЫ – для тех, кто уже ходит достаточно уверенно.

3-я категория: НЕСУНЫ – детки старше двух лет, которые побегут с мячиком в руках.

Каждого участника ждут подарки, а самых быстрых – классные призы от партнеров мероприятия. Регистрация доступна по ссылке, а также по телефону +7(423) 230-22-54. Соревнования пройдут в Арене Спорта на Володарского, 3а, во Владивостоке.

Мероприятие пройдет 20 мая. Фото: Вадим ПОПОВ

О том, как это было в прошлом году – в материале «КП».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.