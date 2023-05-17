«Смотрят сквозь землю»

Трудовой коллектив Партизанского района Приморских тепловых сетей.

2003 год стал важным периодом для теплоснабжения Партизанского городского округа. Именно тогда, 20 лет назад, был основан Партизанский район Приморских тепловых сетей. Сегодня энергетики понимают, какой большой путь был проделан для безаварийного обеспечения потребителей теплом.

– В самом начале, в момент основания района, началось строительство теплотрассы «Партизаская ГРЭС – город Партизанск» протяженностью более 4,5 километра. В этом же году оперативно производился набор персонала. Первый отопительный сезон у нас был на рубеже 2003-2004 годов и стал показательным. По его итогам была сделана работа над ошибками, в частности, ликвидированы наиболее узкие места в тепловых схемах системы теплоснабжения. Узкие места вычисляются просто – это те участки, которые расположены ниже всей теплотрассы, например, на болотистой местности, – вспоминает Александр Плотников, начальник Партизанского района СП «Приморские тепловые сети». Он один из старожилов, трудится на предприятии уже 19 лет, практически с его основания. Начинал с мастера участка. Говорит, что важное в работе – это оперативность и умение принимать нестандартные решения.

В момент основания район, началось строительство теплотрассы «Партизаская ГРЭС – город Партизанск».

Энергетик рассказывает, что основными задачами для специалистов района являются снижение теплопотерь и оказание качественных услуг. Для этого особое внимание уделяется тепловой изоляции сетей. В разные годы своими силами работники предприятия восстанавливали изоляцию на территории Партизанского городского округа в достаточно крупных объемах: за 2020 год было заизолировано порядка семи километров надземных тепловых сетей разного диаметра, в 2022-м – столько же километров, на остатке – в ближайшее время такое же внимание уделят еще семи километрам тепловых сетей.

Владимир Гречко, главный инженер Партизанского участка Приморских тепловых сетей, работает с самого основания предприятия. Именно он стал свидетелем и непосредственным участником всех этапов становления участка:

– За последние 5 лет была проведена большая работа по реконструкции теплосетевого комплекса: выполнено более 13 километров тепловой изоляции сетей, а также заменено около 40 опор на магистральных теплотрассах.

К отопительному сезону 2023-2024 годов планируется заменить 800 метров теплотрассы.

Сегодня в Партизанском районе СП «Приморские тепловые сети» трудятся 50 энергетиков. Специалистами района обслуживается около 50 километров теплотрасс диаметром труб от 25 до 630 мм. В работе задействовано шесть тепловых насосных станций: пять из них в Партизанске и одна в поселке Лозовом.

Сегодня, спустя два десятилетия, Партизанский район является гарантом качественного теплоснабжения для 12 тысяч человек – это четыре сотни жилых домов (177 из них – многоквартирные жилые дома, остальные – частный сектор), десять социальных объектов и один крупный тепличный комплекс.

Плановые замены участков теплотрасс, гидравлические испытания позволили за последние десять лет сократить количество технологических нарушений в осенне-зимний период. За прошедший отопительный период к энергетикам по качеству теплоснабжения обратились лишь единожды.

– Мы третий год работаем без аварий, инцидентов и серьезных ограничений услуг теплоснабжения, – подытожил Александр Плотников.

Специалистами района обслуживается около 50 километров теплотрасс.

По словам начальника района, такие показатели достигнуты благодаря работе грамотных специалистов, умеющих принимать правильные решения в нужный момент.

– Они как будто сквозь землю смотрят, – комментирует Александр Плотников. – И всегда заранее знают, где необходимо провести работы.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 годов специалисты района планируют в плановом порядке заменить 800 метров теплотрассы, заизолировать 400 метров.

Фото: Предоставлено пресс-службой компании.

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