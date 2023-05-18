«Русский Краб» запустил свои нейросети в beeline cloud

Изображение: beecloud.beeline.ru

Мобильное приложение CrabMIC, созданное специалистами крабопромысловой компании - уникальная для промысловой индустрии разработка. Она позволяет унифицировать подход к определению качества продукции и полностью исключает субъективную оценку процента наполнения варено-мороженых конечностей краба мясом. Расчет его содержания в единице продукции автоматизирован за счет применения технологий искусственного интеллекта.

«Русский Краб» ежегодно добывает около 12 тыс. тонн краба и стремится максимально эффективно осваивать квоты на добычу ценного водного биоресурса. Компания строит современный флот, внедряет в работу новые инструменты управления производством.

Размещение приложения в beeline cloud позволило сократить затраты на оборудование для этапа тестовой версии приложения, а также проверить набор гипотез о производительности благодаря гибкой настройке конфигурации оборудования. Облако билайн обеспечивает управление пулом ресурсов «на ходу» и без переплаты за неиспользованные мощности. Кроме того, нагрузка по администрированию и решению вопросов информационной безопасности также минимальна.

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud:

- Мы рады предоставить наше облако и экспертизу заказчику с современными и передовыми взглядами на ведение бизнеса в одной из ключевых отраслей экономики. Таким образом, мы помогаем партнеру сосредоточиться на более приоритетных ИТ-задачах, которые, в конечном итоге, совершенствуют подходы к рациональному использованию биоресурсов.

Рязанов Игорь, руководитель направления по оптимизации и автоматизации производственных процессов ГК «Русский Краб»:

- Цифровизация производства является приоритетным направлением деятельности компании. Применение ИТ-инструментов позволяет повысить эффективность традиционных для крабопомысловой отрасли технологий. Облачные сервисы beeline cloud вполне отвечают целям нашего нового проекта. В ближайшее время планируем увеличить использование ресурсов beeline cloud для обеспечения доступа к приложению большего количества пользователей в странах, участвующих в международной торговле продукцией из краба.

Подробнее на сайте: beeline.ru/b2b

СПРАВКА КП:

ГК «Русский Краб» - одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке. В 2023 году группа владеет правами на добычу ~ 12 тыс. тонн краба в подзонах северо-западной части Тихого океана. С 2020 года компания реализует масштабную программу по строительству 10 краболовных судов. Продукция компании представлена в России, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других.

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