«Нечего с нами небо коптить». Депутат-урбанист – о том, как выжить в самом автомобилизированном городе ДФО

Транспортная инфрастуктура Владивостока регулярно преображается. Фото: ЦОДД

В первых числах мая в центре Владивостока произошла авария, которая унесла жизнь 23-летней девушки. Урбанисты обсудили, что должно изменится в движении дальневосточной столицы, чтобы оградить от пешеходов водителей. Основатель движения «Сам себе велосипед», депутат гордумы Антон Савенко в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4FM) привел несколько интересных тезисов. Не затронуть другие больные точки мы не смогли – раскроем мнение урбаниста на делиниаторы, пешеходную зону на Некрасовском путепроводе и электросамокаты.

По центру – без ветерка

– О проблеме говорили в рамках сообщества «Решение.Город». Есть разные мнения, но все сходятся в одном: что-то надо делать.

– Часто бывает так, что пообсуждали, «потерли», сняли общественный накал, но не вынесли каких-то важных решений.

– К сожалению.

– Но предложения ведь есть. Одно из них вы описали в своем Telegram-канале. Шестиполосная магистраль, которой и является Светланская – якобы хорошее условие для пьющих водителей, любящих погонять. Почему шестиполосная? И что с ней не так?

– Это если брать парковочную полосу и две проезжие с каждой стороны. Вопрос не только в количестве, сколько в их ширине. Ночью Светланская достаточно просторная, ведь там никто в это время не паркуется. Днем на участке очень много людей. Избыточная ширина полос создает возможности аварий вкупе с достаточно высоким нештрафуемым порогом – можно вплоть до 79 километров в час. Начать «работу над ошибками» стоит со снижения порога с 20 километров в час до пяти, это в рамках погрешности приборов, фиксирующих скорость.

– Но можно ли заставить людей соблюдать правила?

– Даже при изменении скоростного порога надо делать ревизию всех знаков, их порой хаотично лепят. В плюс к наказаниям должны добавиться методы физического ограничения. Например, чтобы человек не мог заехать на газон. Должно быть некомфортно человеку разогнаться на Светланской до 79 километров в час. И не только о лежачих полицейских речь, есть более экологичные истории, петли на дорогах, островки безопасности. Город колом не станет.

– У нас это возможно?

– Конечно! Ну, разумеется, нужна поддержка так называемой политической воли. И поддержка жителей. У нас распространена вседозволенность. Многие считают, что это их полное право – погонять по центру «под 100» и заплатить штраф.

Договаривайтесь с земляками

– А какие бы правила посоветовали соблюдать владивостокцам?

– Одна из основных проблем – нежелание договариваться. У людей ощущение, что их всегда пытаются заставить, агрессивно отнестись. В рамках компактного города я советую больше договариваться.

– Есть ли ситуации, которым необходимо обсуждать?

– Не бывает, скорее, таких ситуаций, которые не нужно обсуждать! Экспертность – один, два, пять человек. Этого мало. Нужны более массовые дискуссии.

– Как найти баланс между автомобилистом и пешеходов? Как сделать город комфортным для обеих категорий?

– Я как автомобилист понимаю, чем больше водителей, тем нам всем хуже. Я говорю: прямо сейчас достаю 500 тысяч рублей и отдаю на развитие пешеходной инфрастуктуры, потому что это мне будет выгодно. Студент, который продает смартфон, чтобы купить какую-нибудь «старушку» и коптить с нами небо – ему не надо этого делать. Пускай ему будет комфортно ходить пешком!

Антон Савенко. Фото: Олег БЕЛОВ

Компактный Владивосток

– Чаяния пешеходов связаны с возросшей популярностью электросамокатов?

– Что такое для этого устройства 12 километров? Ничего. Это не просто развлечение, это полноценный транспорт, который в рамках компактного города можно использовать. Но для машин они слишком медленные, для пешеходов – слишком быстрые. Инфраструктура оказалась не готова, это понятный и логичный городской конфликт. Нам сейчас надо принимать решения, акты, делать какую-то систему для разрешения этого. Есть точки парковки, а есть те, кто бросает СИМ вне зоны, на газоны. Важно создать условия, а дальше заниматься просвещением жителей.

Готовы ли мы к этому? Если мы примем волевое политическое решение идти в сторону мобильного транспорта, минимизации автомобильности, нам понадобится какое-то время. Но, думаю, мы готовы.

– Чего Владивостоку не хватает катастрофически? С транспортом ясно, что еще?

– Доступ к морю. У нас огромная, длиннющая прибрежная линия, которую мы используем бездарно.

«Пешеходка» за 179 миллионов рублей

– Уменьшить количество машин на дорогах можно по-разному. Вот, например, маршрут по Некрасовскому путепроводу. Это я об обустройстве пешеходной части, на которую потратят более 170 миллионов – и только с одной стороны. Как думаете, нужно ли такое там вообще?

– Это интересная история, которая разрывает ткань города на куски. Вторая Речка получается отдельным городом, потому что с ними связь через путепровод. Плохой прецедент. Здесь действительно важно части соединить, но такая пешеходная часть, вероятно, не будет сильно востребована.

Однако это все-таки предоставление хоть какой-то альтернативы. Возможно, там могли бы выделить место для СИМов, электросамокатов.

– Но мы ведь сейчас боремся с ними.

– Раньше люди боролись с автомобилями, теперь с электросамокатами. История циклична. В общем, надо смотреть предметно. Мнения будут разные. На мой взгляд, выделенная автобусная полоса с возможностью передвигаться самокатом могли бы помочь. Я разбирался с этим путепроводом, но в плане транспортной доступности мне нужно взглянуть предметнее.

Если пешеходная связь – это первый этап, я глубоко за. Если мы за этим остановимся, стоит задуматься.

Любовь и ненависть к делиниаторам

– Здесь понятна механика. По щелчку пальцев мы не можем сделать сразу здесь и хорошо: всегда находятся люди против. Но есть еще одно чаяние горожан, которое никому не дает покоя – делиниаторы. Почему их то ставят, то меняют?

– Их ставят без огромных вложений, чтобы посмотреть, хорошо ли работает. Если все отлично – монтируем их из камня. Как, например, на Покровском парке. С помощью предварительной установки проверяют их эффективность, проводят мониторинг.

– Вот бы нам заранее это объяснили!

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