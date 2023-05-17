Дети в коме: в Приморье врачи спасают мальчика и девочку, в которых влетел Toyota Mark 2

На место оперативно прибыли медики и полиция. Фото: Прокуратура Приморского края

Mark 2 на скорости вылетел с тротуара в приморском Лесозаводске днем в среду, 17 мая. Водитель не справился с управлением, едва не убив двоих детей, которые гуляли поблизости. На момент публикации мальчик и девочка впали в кому из-за полученных травм, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

– Два несовершеннолетних пациента доставлены в больницу Лесозаводска. В настоящий момент одного ребенка прооперировали, второй сейчас в операционной. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, – сказал «КП» собеседник в краевом минздраве.

Местные жители уж было начали тиражировать информацию, что мальчик скончался – к счастью, это оказалось преждевременным выводом. Однако источник редакции в органах позднее сообщил, что оба ребенка в коме.

Как писала «КП», ДТП произошло днем 17 мая. В Лесозаводске на улице Ленинской 20-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и наехал на двух школьников 12 и 13 лет. В полиции уточняют: дорожное покрытие было сухим, а на улице – светло. Как уточнили в пресс-службе УМВД Приморья, водителем был 20-летний житель, за нарушение ПДД привлекался один раз. Расследование на контроле прокуратуры.

– Назначено проведение ряда исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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