«Будто дома побывал»: мама участника спецоперации приехала из Приморья на передовую к сыну

Трогательными кадрами встречи поделились волонтеры. Фото: принтскрин видео.

Необычный подарок сделали колымские волонтеры бойцу 155-й бригады из Приморья. Вместе с коробками танкисту привезли его маму. Трогательным видео встречи активисты поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Этот парень – танкист, которому мы давно помогаем, познакомились через наших магаданских танкистов. Они все из 155-й бригады. Его мама не раз отправляла через нас посылки. В этот раз решила вручить ему лично и увидеться с сыном. До этого они виделись 24 сентября. И мы сюрпризом ему привезли маму. Семья из Владивостока, – поделилась волонтер общественного движения Среднеканского района «Все для фронта: Сеймчан» Наталья Сивакова.

На кадрах ролика ничего не подозревающий танкист подходит к машине, чтобы забрать посылки из дома, и когда он забирает большую черную сумку, его встречает мама. А дальше – крепкие объятья и слезы счастья спустя стольких месяцев разлуки.

– Вообще жесть. Я как будто дома побывал, – делится эмоциями приморский боец.

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