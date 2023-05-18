Одного забрали, второй пропал: лодку с заглохшим мотором вынесло из устья реки на Камчатке в открытое море

Лодку вынесло в море из устья реки. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Соболевском районе Камчатки случилось ЧП. Два рыбака отправились на промысел на моторной лодке, как вдруг плавсредство подвело – заглох мотор. Все произошло в поселке Крутогорово, рассказали «Комсомольской правде – Дальний Восток» в КГКУ «ЦОД».

В чрезвычайном ведомстве пояснили, что сигнал о бедствии поступил в ночь на 18 мая. Из устья реки маломерное заглохшее судно вынесло в открытое море, из-за накатывающих волн лодка перевернулась. Один из рыбаков смог удержаться, мужчину местные жители подобрали на свой катер – да, к удаче пострадавшего, вблизи места ЧП находились другие рыбаки. А вот второй человек с судна пропал без вести.

– По предварительной информации, рыбаки приехали в Соболевский район для работы на путине. В настоящее время в район поисков выдвинулись трое спасателей пожарного поста поселка Крутогорово КГКУ «ЦОД», также задействованы работники предприятия и волонтеры, – сообщил собеседник «КП».

Среди дальневосточников подобные ситуации – не редкость. В сильный ветер или при циклоне не стоит передвигаться на неподходящем для таких условий судне. Минувшим летом спасатели Приморья вытащили из подобных передряг не одного рыбака. Надеемся, что и в этот раз все обойдется.

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