Петропавловску-Камчатскому выделили миллиард рублей на подготовку мастер-плана

Деньги выделили в рамках «Единой президентской субсидии». Фото: Правительство Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском прошло совещание о комплексном социально-экономическом развитии городского округа до 2030 года. В мероприятии участвовал полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, по словам которого на подготовку мастер-плана выделено более миллиона рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделился Юрий Трутнев работа по подготовке мастер-планов проводится по поручения глав страны Владимира Путина. В рамках «Единой президентской субсидии» на подготовку проектно-сметной документации выделено 1,1 миллиарда рублей.

– Если говорить об общих целях мастер-плана, то это рост показателей экономки Камчатского края, сфера туризма, рыбопереработки, судоремонта, энергетики и экологии, рост объёма инвестиций и существенное улучшение качества жизни населения, в том числе увеличение ожидаемой продолжительности жизни и рост доходов населения.

По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, край приступил к первому этапу реализации долгосрочного плана – уже разрабатывается проектно-сметная документация для строительства музея воинской славы, кампуса для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

В рамках мастер-плана пройдет благоустройство города, которое включает в себя реконструкцию исторического квартала, строительство смотровой площадки на Петровской сопке, ремонт улиц в центре, создание на Мишенной сопке канатной дороги и много другое. Также в Петропавловске-Камчатском появится арт-кластер для реставрации объектов культурного наследия.

Деньги «Единой президентской субсидии» также выделят на создание социальной инфраструктуры для детей и молодежи, например, строительство Всероссийского молодежного центра «Экосистема» и научно-образовательного центра «Восход».

– Мастер-планы – это, наверное, самая масштабная работа, которая планируется к реализации за последние десятилетия на Дальнем Востоке. И результаты их реализации достаточно важны, потому что помимо роста экономики, инвестиционной привлекательности территорий они существенно повлияют на улучшение уровня жизни людей. Поэтому и внимание к этой работе будем максимальным.

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