Разбитое сердце и кредиты на память. Как брачный аферист оставил мать-одиночку без денег

Оксана – не единственная жертва приморца. Фото: Евгения ГУСЕВА

Брачного афериста из Владивостока Антона К., который наживался на влюбленных в него женщин, взяли под стражу. В начале весны одна из потерпевших обратилась к депутату ЗС ПК Геннадию Шульге и рассказала свою историю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в прошлом году мать-одиночка Оксана (имя изменено) познакомилась с Антоном. Мужчина выдавал себя за успешного бизнесмена и владельца автопроката. Мало того, что доверчивая женщина позволила ему поселиться в своей квартире спустя две недели после общения, она оформила кредит. На полученные деньги приморец купил себе две машины. Но и это еще не все – он продал автомобили по поддельным договорам и уехал, заложив перед этим в ломбард золотые украшения пострадавшей.

Мужчина выдавал себя за владельца автопроката. Фото: telegram-канал @NBS24.

На память об Антоне у жительницы Приморья осталось не только разбитое сердце, но и стотысячный кредит, который ей нечем оплачивать. Оксана – не единственная жертва альфонса, на него писали несколько заявлений, которые в итоге объединили в одно производство. Стоит отметить, что Антон не только обманывал жительниц Приморья, но и шантажировал их: делал интимные снимки и обещал выложить в интернет.

История получила широкую огласку, к расследованию подключилась не только полиция, но и прокуратура, от которой пришел ответ: афериста взяли под стражу, сейчас он находится в СИЗО. Обвиняют его по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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