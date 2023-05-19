Джип с сидениями из белой кожи: на что администрация Тавричанки потратила пятую часть бюджета

Вот так выглядит машина, на которую ушла пятая часть бюджета. Фото: из соцсетей

В Приморье глава Тавричанки Константин Плотников сделал странную покупку на бюджетные деньги. Американский джип Ford Explorer с сидениями из белой кожи оказался во владении администрации. На него ушла пятая часть всего бюджета. Губернатор Олег Кожемяко уже приказал провести проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснилось, приобрело авто МКУ «Хозяйственное управление администрации Тавричанского сельского поселения» в марте этого года, хотя раньше это же ведомство проводило только в рамках снабжения жителей энергией и теплом. В отделе работает супруга главы поселения, а сам он, к слову, оказался в отпуске на момент шумихи в СМИ. Весь бюджет поселения едва превышает 12 миллионов, поэтому подобная закупка сразу привлекла внимание.

Информация о закупке. Фото: соцсети

Тем более, что и требования к джипу оказались интересные: сама машина должна быть черная, салон из белой кожи, на сидениях обязательно должен быть подогрев «для комфорта водителя и пассажиров». Еще одна немаловажная деталь: машина не должна была быть новой. Приморцы посчитали, что подобное требование было специально добавлено, чтобы купить джип у супруги местного авторитета, который сейчас находится под следствием.

В телеграм-канале правительства Приморья появилась информация, что губернатор поручил проверить покупку. В случае, если она окажется необоснованной, ее аннулируют.

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