Все по-взрослому: приморские малыши показали, как надо рваться к победе

В рамках соревнований детей разделили на три группы. Фото: Вадим ПОПОВ

Позитивные состязания, на которых невозможно не улыбаться, глядя, как дети ловко преодолевают дистанцию до финиша, состоялись во Владивостоке уже в седьмой раз. Соревнования «Маленький чемпион» с размахом прошли в стенах спортивного комплекса «Арена спорта». Еще только ползающие карапузы или уже научившиеся ходить состязались друг с другом за победу, как настоящие взрослые. Читайте подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На соревнованиях детишки смогли весело провести время. Фото: Вадим ПОПОВ

В спортзале собралось много людей. Фото: Вадим ПОПОВ

На старт, внимание, марш!

Пока многие взрослые участвовали в общегородском забеге «Зеленый марафон», «КП» организовала соревнования для самых маленьких жителей Приморского края. Заряд позитивных эмоций в этот день был обеспечен всем.

Малышей разделили на три группы. Детишки от 6 месяцев до года попали в категорию «ползуны». Им предстояло на четвереньках преодолеть шесть метров, чтобы добраться до финиша, где их ждали родители. Расстояние для «бегунов» (от года до 2 лет) увеличили до десяти метров. Но, наверное, тяжелее всего пришлось «несунам» (от 2 до 3 лет), ведь они бежали к финишу не с пустыми руками, а с мячиком, который необходимо было закинуть в корзину.

Пока малыши ждали своей очереди, они могли немного порисовать. Фото: Вадим ПОПОВ

Перед началом соревнований корреспондент «Комсомолки» пообщался с некоторыми родителями, чтобы узнать, как они будут помогать своим детишкам.

– Ярослав еще маленький, ему всего 11 месяцев. Участвуем первый раз, но не волнуемся. Мы пришли пообщаться с другими людьми и просто поучаствовать. Завлекать будем пожарной машинкой и кеглями, которые сын любит разрушать, – рассказала Альбина Иванченко.

– Про соревнования я узнала случайно, увидела в Telegram и подумала, почему бы не попробовать поучаствовать. Ксюшеньке 11 месяцев, дома она у нас шустрая, но как здесь будет себя вести, не знаю, людей вроде не боится. Я не волнуюсь, ведь самое главное не победа, а участие. Мотивировать ее буду пюрешкой, телефоном и ключами от дома, которыми она любит играть. Хорошо, что для таких маленьких деток в городе проводят мероприятия, – поделилась мама Валентина Качан.

– У нас двойняшки – Роман и Артем. Участвуем первый раз, увидели рекламу на одном из сайтов для мамочек. Очень волнуюсь и переживаю, что мальчики не поползут, но мы приехали сюда побеждать. Сами по себе детки активные, если помчится один, то за ним сразу же второй. А зазывать к финишу будем погремушками, – прокомментировала Екатерина Мартынова.

Воля к победе

А теперь перейдем к самим соревнованиям. Родители прекрасно знают, что именно привлечет внимание их ребенка, поэтому использовали различные предметы, чтобы детишки как можно быстрее добрались до финиша: плюшевые или пищащие игрушки, еду, сумки и другие предметы.

Первыми в соревнованиях выступили «ползуны». Фото: Вадим ПОПОВ

Чтобы ребенок добрался до финиша, родители показывали его любимые вещи. Фото: Вадим ПОПОВ

Но больше всего зрителям запомнилось то, чем мотивировали маленького Роберта Шушаняна.

– Наш сын любит играть с шахматами, точнее разбрасывать их, – рассказали родители. За такой необычный подход семья юного «шахматиста» также получила приз.

Однако некоторые «ползуны» не попались на уловки, кто-то останавливался на середине пути, а кто-то разворачивался обратно. «Бегуны» немного капризничали: то хотели, как и прошлые участники, добираться до финиша на четвереньках, то преодолевали дистанцию спокойным и неспешным шагом.

Родители Роберта мотивировали его шахматами. Фото: Вадим ПОПОВ

Победителями первого этапа стали мальчики. Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати, волю к победе проявили не только маленькие участники, но и их родители. Светлана Кукса, узнав про соревнования, приехала во Владивосток из ЗАТО Фокино, однако до приморской столицы она добралась с опозданием. Женщина боялась, так как ей пришлось впервые ехать на машине так далеко. Как известно, мамы способны горы свернуть ради своих малышей.

– Мы все время были на связи, успокаивала ее, говорила, что мы обязательно их дождемся. Когда начались соревнования, она только проехала Артем. Очень здорово, что другие участники в чате переживали за нее, – рассказала PR-директор «Комсомольской правды – Владивосток» и организатор соревнований Юлиана Виноградова.

Деткам постарше надо было пробежать расстояние в 10 метров. Фото: Вадим ПОПОВ

Однако некоторые ребята совсем не хотели бежать. Фото: Вадим ПОПОВ

Призеры второй группы соревнований. Фото: Вадим ПОПОВ

Победителей на пьедестал!

Скажем честно, в наших соревнованиях нет проигравших, но есть те, кто оказался чуть шустрее и усерднее. «Арена спорта» была наполнена улыбками детей и взрослых на протяжении всего мероприятия. Родители смогли немного расслабиться, познакомиться и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, а малыши провели несколько часов играя, рисуя, и активничая.

Но беспрестрастное жюри все же фиксировало лучшие результаты. Среди «ползунов» самыми целеустремленными оказались мальчики: 1 место досталось Тимофею Замяткину, 2 место – Михаилу Трубецкому, 3 место – Алексею Артемову. Шустрыми «бегунами» стали: Владимир Коваленко – 1 место, Валерия Рахимова – 2 место, Олеся Малыгина – 3 место. Из метких «несунов» 1 место досталось Валерии Артюховой, 2 место – Дмитрию Разицкому, 3 место – Кириллу Орлову.

Детей поддерживали не только родители, но и аниматоры. Фото: Вадим ПОПОВ

Чтобы победить в последнем этапе, деткам нужно было закинуть мяч в корзину. Фото: Вадим ПОПОВ

Все победители получили свои награды. Фото: Вадим ПОПОВ

Естественно призеры не ушли без подарков: «Монастырская детская» предоставила фирменные игровые наборы для отдыха на море, магазин детских кроваток и текстиля «Melissa» – сертификаты и милые подарки, аквацентр «Аквапупс Family ocean club» – сертификаты в бассейн, «Комсомольская правда» – детские книги для призеров. СК «Арена спорта» отметил специальной номинацией одну из семей и вручил сертификат на месячное посещение фитнес-клуба и в ресторан «Царский»,

Растим спортивные таланты

«Комсомольская правда» вместе с партнерами каждый год на соревнованиях создает позитивную обстановку, чтобы поддержать первые спортивные шаги будущих чемпионов. И как практика показывает, у нас это получается довольно успешно. Многие семьи участвуют много лет подряд. Вот лишь несколько отзывов наших читателей:

– Мы уже одного ребенка вырастили на ваших соревнованиях, теперь и второй поучаствовал. Очень приятно, что такие эстафеты набирают популярность у родителей, вы даете нам колоссальный позитивный спортивный старт в жизнь. У нашей дочки все началось с этих соревнований, сегодня уже была вторая защита пояса по каратэ и это только старт спортивной карьеры.

– Спасибо огромное организаторам за такое чудесное и веселое мероприятие! Мы получили море положительных эмоций. Было бы отлично, если бы придумали соревнования для деток от трех лет, например, бег с препятствием.

Соревнования никого не оставили равнодушным. Фото: Вадим ПОПОВ

Благодарим за помощь!

И конечно же мы не можем не выделить партнеров, которые предоставили интересные и полезные призы и подарки.

«Монастырская Детская» добывается в районе Шмаковских курортов и отличается сбалансированным содержанием макро- и микроэлементов. По результатам исследования НИИ питания РАМН, «Монастырская Детская» разрешена детям с первых дней жизни без кипячения. Детская вода проходит двойной контроль качества, а расфасовка производится в стерильных условиях.

Вода «Монастырская детская» помогла деткам восстановить силы после соревнований. Фото: Вадим ПОПОВ

Магазин детских кроваток и текстиля «Melissa» разместил красивую фотозону, мамы могли сделать нежный памятный снимок своих малышей. В надежности кроваток сомневаться не стоит, ведь они сделаны из бука, крепкие, а главное – экологичные. Кроме комфортных колыбелек здесь можно приобрести текстиль собственного производства с уникальным дизайном, поэтому родители обязательно найдут то, что порадует их ребенка.

Фотозона от магазина «Melissa» для красивых и памятных снимков. Фото: Вадим ПОПОВ

«Аквапупс Family ocean club» подарил участникам бесплатное посещение аквацентра. В трех бассейнах есть как пресная, так и морская вода. Родители могут записать своих детей на групповые или индивидуальные уроки по плаванию (от 2 до 16 лет), есть также занятия для грудничков, аквагимнастика для беременных, аква-аэробика и аква-дэнс для взрослых.

Подарки, которые получили призеры. Фото: Вадим ПОПОВ

Юные спортсмены также получили памятные именные дипломы. Благодарим участников седьмого «Маленького чемпиона», ждем всех снова в следующем году.

На правах рекламы. ООО «АКВАПУПС» LjN8KRvPX; ИП Воронина Е.О. LjN8JtMCR, ООО «Славда-ТРЭЙД», LjN8KTwH7

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