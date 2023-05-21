На Дальнем Востоке 21 мая празднуют 292-ю годовщину Тихоокеанского флота

По традиции для моряков этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов. Фото: Александр КОЦ

В 2023 году Тихоокеанский флот отмечает 292-ю годовщину со дня основания. По традиции для моряков этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах обеспечения Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае. Адмирал Виктор Лиина поздравил с праздником личный состав и ветеранов флота. К теплым словам присоединился губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

– Военнослужащие Тихоокеанского флота сражаются достойно. Наши морские пехотинцы не жалея своих жизней проявляют подлинные примеры героизма, самоотверженности и мужества. Тихоокеанцы в ходе специальной военной операции отмечены наивысшими государственными наградами, в том числе званием Героя Российской Федерации, орденами Мужества и медалями «За отвагу». Опыт, полученный в боевых действиях, будет учтен в боевой подготовке, – заявил командующий Тихоокеанским флотом.

Виктор Лиина добавил, что по итогам 2022 учебного года Тихоокеанский флот в шестой раз признан лучшим в Военно-морском флоте России. Тихоокеанский флот усилился подводными лодками и надводными кораблями. В боевую подготовку внедряются новые формы и способы действий с учетом опыта, полученного в ходе СВО.

– Желаем Вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и спокойного моря, успешного выполнения поставленных задач и успехов в ратном труде во славу Отечества, во имя могущества и процветания Российской Федерации! – выразил свои пожелания матросам, старшинам, мичманам, офицерам и генералам Виктор Лиина.

К поздравлениям присоединился губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Глава Камчатки поблагодарил моряков за ежедневную верную службу на благо Отечества и пожелал здоровья и благополучия им и их семьям.

– Уважаемые моряки-тихоокеанцы и ветераны! Поздравляю вас с Днем Тихоокеанского флота России! Тихоокеанский флот – то, чем по праву гордится Камчатка. Сегодня флотилия, расположенная у берегов полуострова, обеспечивает безопасность северо-восточных рубежей России.

Также глава региона отметил, что база на Камчатке впервые получила статус главной базы Тихоокеанского флота в 1849-м году и в этом качестве отражала атаку англо-французов. И сейчас военнослужащие Тихоокеанского флота ВМФ РФ являются достойным примером для подрастающего поколения.

Напомним, по традиции центром празднования Дня Тихоокеанского флота становятся суда ВМФ и главная база воинского соединения — Владивосток. На кораблях поднимают Андреевские флаги и флаги расцвечивания — небольшие пестрые полотна. В военных частях и на судах проходят торжественные построения личного состава. Лучших военнослужащих Тихоокеанского флота отмечают и награждают.

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