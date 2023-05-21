Открытая студия радио «Комсомольская правда» второй день работает на XIV Международной выставке Vladivostok Boat Show

Экспозиция успешно проводится в столице Приморья уже 14 лет. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Команда «Комсомолки» уже второй день вещает о том, что происходит на XIV Международной выставке Vladivostok Boat Show. Мероприятие проходит с 20 по 22 мая на территории клуба «Семь Футов». Открытая радиостудия «Комсомольская правда – Владивосток» работает прямо на яхте.

Огромный выбор яхт и катеров. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Комсомолка» выступает информационным партнером одной из самых крутых экспозиций морской техники на всем Дальнем Востоке. И ведь есть, что обсудить! Новые яхты и катера, судовое оборудование, моторные лодки и сапы – лишь малая часть этого масштабного мероприятия.

Любителям серфинга тоже есть на что посмотреть. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Почему масштабного? Ежегодно выставка собирает более 40 участников и 5000 посетителей. Экспозиция успешно проводится в столице Приморья уже 14 лет. Площадь береговой экспозиции – 4600 квадратных метров. Cамый крупный яхт-клуб на Дальнем Востоке «Семь футов» располагается на берегу живописной бухты Федорова. Под мероприятие выделяется вся его территория, в том числе места у причалов и закрытые выставочные павильоны.

На выставке представлено множество техники. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Слушайте о самом интересном, что происходит на Vladivostok Boat Show вместе с «КП» на волнах: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM). Узнать о самом интересном можно по ссылке на онлайн-трансляцию на YouTube.

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