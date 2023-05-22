Заключительный день выставки порадовал погодой. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Завершилась одна из самых значимых выставок в морской отрасли – Vladivostok Boat Show. Мероприятие прошло с 19 по 21 мая и собрало ведущих участников и любителей яхтинга со всей России. Моторные лодки, сапы, дайвинг, концертная программа и «семь футов под килем» – далеко не единственное, чем Boat Show запомнилось дальневосточникам. Рассказываем в материале «Комсомольской правды – Владивосток» о 14-й выставке, так полюбившейся гостям и жителям морского города, и о работе нашей открытой радиостудии на яхте в этом году.

На мероприятии оборудовали открытую студию. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

На флагмане Vesta «КП» в очередной раз оборудовала мобильную студию. «Говорили и показывали» даже во время дождя 20 мая. Ведущий Илья Кузнецов побеседовал с организаторами и представителями бизнеса, среди которых были Татьяна Аксенова, основательница бренда одежды для спорта и отдыха Axefeel, Дмитрий Макарчук, глава отдела продаж Chery, Дмитрий Тягин, директор образовательного центра «Соленый ветер» и многие другие. Побывал на эфире, конечно, и командор Михаил Ермаков.

Михаил Ермаков в эфире открытой студии. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Трансляция стала возможна благодаря нашим генеральным партнерам!

Авито Авто – платформа номер один в России для приобретения и сбыта автомобилей, согласно опросу агентства «Автостат»**. На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин в рунете. Более того, площадку назвали еще и самой узнаваемой платформой для купли-продажи машин. Как уже писала «Комсомолка», первым делом 56,6% опрошенных вспоминали про Авито Авто при вопросе о том, где искать автомобили. Другие ресурсы люди называли в два раза реже. Широчайший выбор и приемлемые цены.

Globaldrive – федеральная сеть товаров для активного спорта, отдыха и рыбалки. Официальный дистрибьютор лодочных моторов Mikatsu, лодок и SUP-досок Stormline, квадроциклов, снегоходов и мотоциклов Sharmax и других брендов. Mikatsu – один из бренд-лидеров по производству лодочных моторов в России на протяжении 15 лет. Прагматизм в сочетании с эстетикой – основные принципы компании. В производстве лодочных двигателей бренд использует технологические практики мировых мотогигантов. Модельный ряд насчитывает десятки моторов мощностью от 3,5 до 300 лошадиных сил. Mikatsu — синоним спокойствия, комфорта и превосходства. Каждый товар сопровождает гарантия на 10 лет.

Красавица Vesta. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Старт мероприятию дали в субботу, 21 мая. Открыл торжественную часть командор яхт-клуба «Семь Футов» Михаил Ермаков – прилетел прямиком из Москвы. Несмотря на пасмурную погоду, «морской волк» быстро приободрил аудиторию «тройным ура» и традиционным звоном колокола.

На морской выставке представили аквабайки и автотранспорт. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Как он рассказал «КП», в этом году во Vladivostok Boat Show поучаствовали более 42 компаний.

– Есть представители бизнеса из Москвы и даже Анадыря (Чукотский АО). Я сам удивился. 14-й год подряд мы организовываем это мероприятие. Это работа, которая велась в течение как минимум восьми месяцев. Подготовка и переговоры начались в прошлом году. <…> Надеюсь, что удовольствие получили и посетители, и представители компаний-партнеров.

Труд того стоил. Экспозиция вышла более мобильной, но не менее интересной. В этом году представили еще больше отечественной техники, среди них яхты-красавицы от Victory, Hammertone, Ventum, VBoats, Searene, Phoenix. Присутствовали новинки от кораблестроителей Комсомольска-на-Амуре, Казани, Самары, Белоруссии. Несмотря на то, что иностранные партнеры не прибыли, некоторые модели все же удалось привезти из-за рубежа. В эфире радио «КП» побывали представители компаний-дилеров, продавцы снаряжения, даже организаторы туров на Шантарские острова.

Торжественное открытие не обошлось без концерта – даже в пасмурную погоду. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Кстати, большая часть была полностью оборудована и готова выйти в море. Кому катера и яхты не подходят – павильоны предлагали консультации о сапах, моторных и надувных лодках. Не забыли об излюбленном среди приморцев ремесле – рыбалке. Снастям для улова было посвящено несколько площадок на выставке. О том, что отличает опытного рыбака от новичка, к слову, мы поговорили в эфире открытой студии с Сергеем Дегтяревым, обозревателем спортивного оборудования – смотри первый день трансляции ниже!

Анастасия Доброва, помощник руководителя Yamaguchi. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Трансляцию открытой студии все еще можно посмотреть на YouTube. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Однако Vladivostok Boat Show – конечно, не только о технике или хобби. Это семейное мероприятие с разнообразной программой и профильными экспертами. Гостей и жителей Владивостока ждал концерт, для детей работали аниматоры. Павильоны, к слову, отличились «интерактивом»: компания Shantar Travel оборудовала целую палатку, которая используется в глэмпинге, а представители Molokai привезли «лоурайдер», оформленный в стиле аниме.

Мероприятие ежегодно посещают почти пять тысяч человек. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Напомним, в первый раз выставка Vladivostok Boat Show заявила о себе в 2008 году, с тех пор мероприятие проводится ежегодно в конце мая. Это шоу стало визитной карточкой Владивостока. Здесь представляют эксклюзивные модели водно-моторной техники, новые разработки навигационного оборудования и товары для семейного и активного отдыха, рыбалки. Каждый год экспозиции на территории клуба «Семь Футов» посещают около пяти тысяч человек.

«Комсомольская правда» выступила информационным партнером. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Для детей работали аниматоры. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Яхтсмены. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

** Исследование «На каких классифайдах происходят продажи автомобилей?» проведено в 2022 году методом онлайн-опроса аналитическим агентством «Автостат».

На правах рекламы: ООО "КЕХ еКоммерц". LjN8KXJ21; ООО "Мир отдыха", LjN8KWxY5

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.