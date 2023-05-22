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Владивосток22 мая 2023 1:27

Спортсменка из Большого Камня скончалась во время трейлового забега на гору Фалаза

Женщину сняли со средней дистанции, однако она продолжила маршрут
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Трагедия произошла на горе Литовка.

Трагедия произошла на горе Литовка.

Фото: Милана СОКОЛ

Трагедия случилась во время трейлового забега «Гора Фалаза. Трейл 2023. Новые тропы». В субботу, 20 мая, одной из участниц спортивного мероприятия стало плохо, и женщина 1969 года рождения скончалась. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Каждую осень на горе Литовка проходят соревнования – трейл-забег по горной местности. С недавних пор мероприятие проводят и весной. В этом году участвовало 54 человека, среди которых – 54-летняя Екатерина С. из Большого Камня, которая бежала среднюю дистанцию «Курумы Фалазы» длиною 15 километров. В один момент женщину сняли с дистанции из-за того, что она не укладывалась во время, однако продолжила маршрут уже сама. В итоге Екатерине стало плохо, она погибла, по предварительным данным, у нее случилось переохлаждение. Точную причину установит вскрытие.

– Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели участницы спортивного мероприятия на горе Литовка, – сказали «КП» в надзорном ведомстве Приморья. – В 11 часов 40 минут 20 мая 2023 года объявлен старт мероприятия, в 3 часа ночи 21 мая скорая медицинская помощь констатировала смерть женщины.

Мы связались с организатором мероприятия Алексеем Чахловым, чтобы узнать, были ли от участницы жалобы на здоровье, однако собеседник не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что ему нужно сначала пообщаться с родственниками женщины.

В настоящее время трагедией занимается полиция, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, а также ведомство даст оценку исполнению требований закона при организации спортивного мероприятия и принятых мер безопасности участников.

«Комсомольская правда – Владивосток» приносит соболезнования родным и близким Екатерины.

Мы продолжим следить за ситуацией.

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Происшествия: ЧП