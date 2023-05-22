Спортсменка из Большого Камня скончалась во время трейлового забега на гору Фалаза

Трагедия произошла на горе Литовка. Фото: Милана СОКОЛ

Трагедия случилась во время трейлового забега «Гора Фалаза. Трейл 2023. Новые тропы». В субботу, 20 мая, одной из участниц спортивного мероприятия стало плохо, и женщина 1969 года рождения скончалась. Сейчас ситуацией занимаются правоохранители, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Каждую осень на горе Литовка проходят соревнования – трейл-забег по горной местности. С недавних пор мероприятие проводят и весной. В этом году участвовало 54 человека, среди которых – 54-летняя Екатерина С. из Большого Камня, которая бежала среднюю дистанцию «Курумы Фалазы» длиною 15 километров. В один момент женщину сняли с дистанции из-за того, что она не укладывалась во время, однако продолжила маршрут уже сама. В итоге Екатерине стало плохо, она погибла, по предварительным данным, у нее случилось переохлаждение. Точную причину установит вскрытие.

– Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели участницы спортивного мероприятия на горе Литовка, – сказали «КП» в надзорном ведомстве Приморья. – В 11 часов 40 минут 20 мая 2023 года объявлен старт мероприятия, в 3 часа ночи 21 мая скорая медицинская помощь констатировала смерть женщины.

Мы связались с организатором мероприятия Алексеем Чахловым, чтобы узнать, были ли от участницы жалобы на здоровье, однако собеседник не стал комментировать ситуацию, сославшись на то, что ему нужно сначала пообщаться с родственниками женщины.

В настоящее время трагедией занимается полиция, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, а также ведомство даст оценку исполнению требований закона при организации спортивного мероприятия и принятых мер безопасности участников.

«Комсомольская правда – Владивосток» приносит соболезнования родным и близким Екатерины.

Мы продолжим следить за ситуацией.

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