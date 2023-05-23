Площадки праздника заработают в 11:30. Фото: Вадим ПОПОВ

В предстоящую субботу, 27 мая, на набережной Спортивной гавани во Владивостоке состоится праздник «День леопарда» (0+). Гостей мероприятия ждут различные мастер-классы, конкурсы, забег, познавательные игры о животных, «звериный» твистер, концерт и многое другое. О программе рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа Дня леопарда 27 мая 2023 года

В 11:30 на набережной Спортивной гавани заработают различные площадки фестиваля: аквагрим, фотозоны, сувенирные лавки, мастер-класс. Гости также смогут проверить свои знания о животном мире на викторине от «Земли леопарда».

В 12:00 начнется разминка для участников «Леопардового забега» от клуба RunDnsRun – организатора трейлового полумарафона Leo.Run 2023. Регистрация на мероприятие состоится в середине мая, другие подробности появятся позже. В это же время стартует флешмоб «След леопарда», в рамках которого гости должны выстроиться по контуру гигантского отпечатка лапы пятнистого хищника.

В 12:30 будет дан старт Леопардовому забегу, участникам предстоит пробежать от набережной по Тропе здоровья. В это же время для остальных приморцев в амфитеатре пройдет праздничный концерт, на котором выступят местные вокальные и танцевальные коллективы.

Награждение участников забега запланировано на 13:30.

В 13:40 гостей фестиваля ждет конкурс-дефиле на лучший костюм, вдохновленный дальневосточным леопардом. Авторы нарядов смогут показать всю свою фантазию и креатив.

Праздничный концерт завершится в 15:00.

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