«Восточный Порт» провел акцию по озеленению специализированного комплекса

В субботнике участвовали Ирина Ольховская и Олег Кожемяко. Фото: АО «Восточный Порт»

Сотни саженцев деревьев и кустарников сегодня высадили на территории специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» работники стивидорного предприятия. К весеннему этапу Экомарафона, который возглавила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Ирина Владимировна Ольховская, в том числе присоединились сотрудники ОАО «УГМК». В ходе трёхчасовой работы на газонах современного морского терминала появились ели, кусты спиреи и барбариса.

Два года назад портовики начали масштабное озеленение территории предприятия. За это время на площади в 5 тысяч квадратных метров появилось более 1000 хвойных деревьев и декоративных кустарников.

– Забота об экологии для нас – системная и многоуровневая работа. Круглосуточно мы ведём мониторинг чистоты воздуха, воды и почвы в границах деятельности предприятия. В числе мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность производственных процессов, уборка и озеленение территории Порта и припортового периметра – одни из важнейших задач, – рассказала Ирина Ольховская.

Помимо производственных площадок за 8 сезонов экопроекта благодаря «восточникам», добровольцам и неравнодушные жителям Врангеля, парки, скверы, аллеи, территории школ и детских садов припортового посёлка украсили десятки тысяч деревьев, кустарников и цветов.

– АО «Восточный Порт» – градообразующее предприятие. Однако мы несем ответственность не только за своих сотрудников, но и за благополучие жителей территории присутствия. Поэтому, наряду с другими социальными и экологическими инициативами, мы взяли на себя ответственность регулярного озеленения территории Находкинского городского округа. Не сомневаюсь, что все вместе мы сделаем посёлок ещё более зелёным, цветущим и красивым, – отметила Ирина Владимировна.

Проект «Экомарафон» включает в себя не только «зеленые посадки», акции по уборке и благоустройству территорий. Это целый спектр эколого-просветительских мероприятий: системное восполнение водных биоресурсов – мальков рыбы, моллюсков, трепанга и ростков ламинарии; долговременное сотрудничество с учёными по программам сохранения видового разнообразия растительного и животного мира Приморья; лекции и семинары на тему охраны окружающей среды в учебных заведениях региона и многое другое.

Серия субботников текущего сезона была открыта масштабным мероприятием по уборке пляжа Коровка во Врангеле. Вместе с волонтёрами «Восточного Порта» в «большой уборке» приняли участие Ирина Ольховская и губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Зеленый десант» привёл в порядок территорию и установил на пляже скамейки со столиками – подарок жителям Врангеля от АО «Восточный Порт». В апреле и мае «марафонцы» провели несколько экологических акций: очистили от мусора пляж в бухте Врангеля, навели порядок на центральной площади посёлка, в Парке Победы и около специализированного терминала.

Экологическая безопасность на предприятии и защита окружающей среды региона присутствия – основной приоритет для АО «Восточный Порт». Только за последние 5 лет, с 2018 по 2023 годы, стивидорная компания инвестировала в собственные природоохранные мероприятия более 6 млрд рублей.

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