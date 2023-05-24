В Ботаническом саду Владивостока расцвели бородатые ирисы и рододендроны японские

Растения Ботсада начинают массовое цветение. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Поздняя весна – очаровательное время года, ведь многие растения уже набрали цвет и начинают распускаться. Сосредоточение красоты можно найти на территории Ботанического сада на улице Маковского, 142. Кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН Ирина Крестова рассказала, что сейчас, в конце мая, своими бутонами гостей радуют ирисы, рододендроны, тюльпаны, лук и многое другое. Также мы узнали, какими цветами можно будет полюбоваться летом и в сентябре. Научный сотрудник организации Татьяна Петренко специально для «Комсомольской правды – Владивосток» сфотографировала весеннее цветение растений.

Пруд с японской беседкой. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Справа – яблоня маньчжурская. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Яблоня маньчжурская потихоньку отцветает. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

МАЙ – ИЮНЬ

Как рассказала Ирина Николаевна, сейчас на клумбах Ботсада можно увидеть бородатые ирисы и рододендрон японский. В ближайшие выходные, в конце мая, начнут цвести древовидные пионы, а примерно с 1-3 июня распустятся и пионы травянистые.

Рододендрон японский. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Бородатые ирисы. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

И еще ирисы. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

– Массовое цветение пионов ожидаем 10-15 июня, – уточнила собеседница. – После 15 июня распустятся японские ирисы в водоеме.

До этого времени можно полюбоваться разными сортами сиреней – гиацинтовая, персидская, Престона.

Сирень будет цвести примерно до 15 июня. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Пионы уже готовятся к своему цветению. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ

Во второй декаде июля начнут распускаться розы, а в конце месяца – лилейники и флоксы.

Шиповник тонконожковый. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Магнолия Суланжа. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

В августе ожидается массовое цветение яркого декоративного представителя имбирецветных – канна, а также георгин – растения семейства астровых.

Лук афлатунский. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Лук афлатунский. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

– И с середины сентября – хризантемы. В этом году мы высаживаем около пяти тысяч кустов разных хризантем. Ждем осени, – рассказала Ирина Крестова. – Все цветущие коллекции высаживаем так, чтобы можно было максимально близко посмотреть без вреда для растений.

Все цветущие коллекции высаживают так, чтобы посетители могли полюбоваться растениями, но при этом не навредить им. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Тюльпаны. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

Кроме того, добавила собеседница, что на пиках цветения всех коллекций будут бесплатные экскурсии кураторов этих культур. Ближайшие – от куратора коллекции пионов, посещение и продажа сортов цветов запланированы на 3 и 4 июня в 12 и 15 часов.

Снова тюльпаны. Фото: Татьяна ПЕТРЕНКО

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