Кто кормит детей: связанные с картелем фирмы во Владивостоке снова поделили бюджетные деньги на питание дошколят

В прошлом году оборотные штрафы по аналогичному обвинению составили 32 миллиона рублей. Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморское УФАС России завело дело по признакам нарушения антимонопольного закона. Фигуранты истории – уже небезызвестные игроки рынка, компании «Фуд Магистраль», «Магистраль Инвест», а также «новичок» – ООО «Светоч». Фирмам грозят оборотные штрафы за заключение подозрительного контракта на 2 миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как заключила прокуратура Владивостока после проверки, ООО «Магистраль инвест» и ООО «Фуд Магистраль» победили в восьми конкурсах, заключив контракты на суммы в 523 и 522 миллиона рублей соответственно. При этом компанией владеет одна группа лиц – и это не все. Контракты с ними заключили, несмотря на аналогичное обвинение в 2022 году. Тогда между поставщиками разыгрывали конкурс на 1,5 миллиарда рублей. А вот штрафы составили лишь 32 миллиона.

– Заявляясь на участие, они не вступали в конкурентную борьбу, предпочитая не подавать ценовые предложения. Такие действия указывают на намеренное поведение организаций по разделу рынка в равных долях, – уточнили в УФАС.

ООО «Светоч» ухватила подряды в 16 заявках на сумму в 1,028 миллиона рублей. В УФАС пришли к выводу, что организации заранее распределили между собой, кто заберет тот или иной контракт. Вероятно, «Светоч» заменила ООО «Флагман Плюс», которое участвовало в аналогичной схеме в прошлом году. Согласно данным ЕГРЮЛ, одна из учредительниц отказалась от этого статуса и вошла в руководительский состав ООО «Светоч». А вот две остальные компании, помимо, конечно, названий, связывает один учредитель – Безуглов Алексей Сергеевич (он единственный учредитель в «Фуд Магистраль» и соучредитель в «Магистраль Инвест»).

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