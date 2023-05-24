«Получают по зубам»: камчатские военнослужащие рассказали о защите Угледара

Самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». Фото: Правительство Камчатского края

Морпехи с Камчатки защищают угледарский участок передовой с помощью самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Как рассказал командир орудия – боец с позывным «Зверь», стрельба ведется на дальности от семи до десяти километров, работы много, и для обороны используются осколочно-фугасные снаряды, шрапнель. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились в пресс-службе правительства Камчатки, краевая батарея самоходок засела в окопах так, что боевики уже несколько недель не могут их найти.

– Сейчас они пытаются постоянно проводить разведку боем, но, скажем так, получают по зубам. Реагируем быстро, оперативно и точно, – рассказал боец с позывным «Кама».

Военнослужащий «Кощей» сражается на «Гвоздике» 2С1 с октября 2022 года. По его словам, здесь нет места панике, потому что необходимо как можно быстрее вывести экипаж из зоны обстрела.

В пресс-службе правительства Камчатки, отметили, что угледарский участок линии соприкосновения важен для военнослужащих Украины, так как он прикрывает почти всю донбасскую группировку.

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