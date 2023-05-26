Первая в России подводная экотропа открылась на Дальнем Востоке

Туристов будут сопровождать опытные инструкторы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Об открытии подводной экотропы в Дальневосточном морском заповеднике объявлено руководством «Земли леопарда» в ходе X Невского международного экологического конгресса, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дальневосточный морской заповедник – уникальный уголок природы в заливе Петра Великого Японского моря. Холодные и теплые течения создали особые подводные ландшафты, встречающиеся только здесь; они надолго остаются в памяти благодаря разнообразию животных и растений.

Первая подводная экотропа позволит наблюдать за морской природой. При спуске на глубину туристы смогут насладиться живописными видами островов Римского-Корсакова, где гнездится множество редких птиц, включая желтоклювую цаплю. Путь будет проходить мимо мест, где пятнистые нерпы обустраивают свои лежбища.

Наибольшее впечатление тропа произведен на дайверов, которых будет ждать разнообразный подводный мир: от свалов и вертикальных отвесов до пещер и гротов. Это предоставляет возможность увидеть не только разнообразие рельефов, но и богатство их обитателей: асцидии, актинии, морские звезды, ежи, мидии, трепанги и многие другие. Благодаря охране заповедника эти ландшафты сохраняются от разрушения. Туристов могут ждать встречи с гигантскими осьминогами, камчатским крабом, яркими голожаберными моллюсками, восточными тунцами, рыбой фугу, лакедрой и спинорогами. Продолжительность посещения экотропы составляет, в среднем, пять часов.

– Необходимо отметить, что посещение подводной экотропы будет возможно только для туристов с соответствующей подготовкой и специальным снаряжением для погружения. Посещение экотропы будет регулироваться научными сотрудниками на основе расчетов максимально допустимой рекреационной нагрузки на акваторию, – сообщил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

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