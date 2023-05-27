Неизвестный в маске и камуфляжной одежде открыл стрельбу из ружья в Надеждинском районе

Следы от патронов. Фото: Telegram-канал @nadega_news

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на окраине села Вольно-Надеждинское Надеждинского района. Все произошло в первой половине субботы, 27 мая, на 721 километре автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток. Известно, что патроны попали по зданию кафе и автокафе, о пострадавших не сообщается. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в 11:13. Люди спокойно покупали еду и отдыхали от долгой дороги, когда неизвестный мужчина в маске и камуфляжной одежде начал стрелять по всему, что движется, а после убежал в лес.

Оказавшиеся в зоне стрельбы люди спрятались за машины и здания, по предварительным данным, никто не пострадал, по крайней мере никто не заявлял, что ему требуется медицинская помощь.

На место ЧП выехали полицейские и росгвардейцы. Детали пока неизвестны.

Как сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Приморского края, в итоге поврежден торговый павильон. В настоящее время автокафе CoffeeMachine не работает, заведение будет закрыто в течение нескольких дней, сказали изданию. Работники не пострадали.

– Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего, – добавила представитель госоргана. – Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехали сотрудники надзорного ведомства.

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