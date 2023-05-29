Транспортный коллапс приморского округа: автобус между населенными пунктами отсутствует неделями

Добраться до главного населенного пункта можно лишь двумя способами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители ряда сел Яковлевского округа жалуются на проблемы с транспортным сообщением. Люди обратились в «Комсомольскую правду – Владивосток» и рассказали, что внутри муниципалитета, между Бельцово, Озерным, Николо-Михайловкой, Яблоновкой, Загорным, Краснояровкой и окружным центром – Яковлевкой, а также городом Арсеньев автобус ходит с огромными перерывами в неделю, а иногда и больше. По словам наших читателей, это происходит уже около полутора лет.

Добраться до главного населенного пункта можно лишь двумя способами – на машине и на автобусе. Железнодорожный транспорт здесь не предусмотрен. Поэтому периодическое исчезновение рейсовых автобусов сказывается на жизни сельчан довольно сильно. Ни деньги не снять, ни в больницу сходить – как утверждает наш собеседник Александр, в селах не то что банкоматов нет, но и нормальных медицинских учреждений. Максимум – медпункты, где людям могут оказать только срочную помощь. С какими еще проблемами сталкиваются жители, остается только предполагать.

Местные уверены – перевозчику просто невыгодно ездить по их селам. В Бельцово живет примерно 343 человека, в Озерном – 121, в Николо-Михайловке – 94, в Яблоновке насчитывают 350 жителей, в Загорном – всего 63, а в Краснояровке – 72. И стоит учесть, что это официальные данные на начало 2019 года, насколько изменилось население в условиях глобализации и упора на большие города, можно лишь рассуждать.

Проблемой можно считать и удаленность упомянутых населенных пунктов друг от друга. Яблоновка стоит, грубо говоря, в центре, на основной дороге. Рядом – Николо-Михайловка, а от нее уже идет разветвление маршрутов: направо поедешь – в Загорное и Краснояровку приедешь, налево свернешь – в Бельцово и Озерное попадешь.

– С крайней деревни 60 с лишним километров до районного центра ехать, до Арсеньева – больше 100, – рассказывает Александр. – Если сильно нужно, вызываем такси, оно стоит от 650 рублей, а автобус – 200. Но для них это рейсы в один конец, так как это тупиковые села.

Бонус – грунтовая дорога.

В администрации Яковлевского МО мнения касательно ситуации разделились.

Один из сотрудников в беседе с корреспондентом «КП» сказал, что о проблеме знают, второй – что проблемы быть не может, так как года полтора назад (как раз, когда, судя по всему, и начались проблемы) заключили контракт с новым перевозчиком. Предыдущие отказывались ездить до крайних сел, новый же выдвинул условие – дайте автобус, будут и рейсы. Власти прислушались и транспортное средство выделили.

По словам первого заместителя главы, по указанным селам ездит автобус ежедневно – маршрут с утра начинается на севере округа, заканчивается в центре МО, а примерно в обед водитель едет в обратном направлении. То есть в сутки – один кольцевой рейс. Ходит транспорт ежедневно по будням, суббота и воскресенье – выходные.

Перебои могут быть связаны с поломками – автобус отечественного производства, поэтому запчасти с центральной части России приходится ждать долго. Минус жизни в Приморье, где полным-полно японского автопрома, но так мало российского.

Еще на восприятие людей могло наложиться осеннее подтопление – тогда дороги ушли под воду, добраться до сел можно было разве что на лодке. Но вода быстро ушла, говорят местные власти, а покрытие быстро восстановили, сегодня максимум – точечные ремонтные работы.

«Комсомолка» просит читателей, столкнувшихся с описанной проблемой в Яковлевском округе, рассказать об этом. Сообщение можно отправить в мессенджеры по номеру +7 (924) 000-10-03 или на электронную почту vl@phkp.ru.

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