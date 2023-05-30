Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток30 мая 2023 7:00

«Русский офшор» на острове во Владивостоке обзавелся новыми преференциями

Четыре компании станут первыми резидентами расширенной ТОР «Приморье» на острове Русский
Руслан НОВИКОВ
Мост на Русский остров.

Мост на Русский остров.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Русский остров во Владивостоке полноправно получил преференции территории опережающего развития. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Надеждинская» на этот участок одновременно с ее переименованием в ТОР «Приморье». Первые компании-резиденты могут возвести здесь яхт-клуб и экстрим-парк, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Корпорации развития Дальнего Востока.

Как отметили в ведомстве, действия преференциального режима давно вышло за пределы реальных границ Надеждинского муниципального района, наименование которого было первоначально использовано для названия этой зоны.

В числе потенциальных инвесторов четыре компании. ООО «КВЦ» планирует построить конгрессно-выставочный центр «Русский» в архитектурной концепции «Приморский форум»; ООО «Восток Парк Резортс» представила проект тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса; ООО «Дальстам-Марин» создаст точку притяжения для поклонников эко- и гастротуризма в бухте Воевода; ООО «Международный детский спортивный центр – ЮРАН» намерено открыть круглогодичный центр деловой активности. Реализация этих амбиций, по данным ведомства, обеспечит создание около 1,7 тысячи новых рабочих мест и привлечение в регион не менее 43 миллиардов рублей частных инвестиций.

Кроме того, в настоящее время на территории острова ведется проектирование объектов инфраструктуры ИНТЦ «Русский» и создание «пилотной площадки», запуск которой запланирован на 3 квартал 2024 года. АО «ДОМ.РФ» завершает проект планировки и межевания территории. Также предусмотрено проектирование уникальной научной установки класса «мегасайенс» и строительство здания для переноса конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения «Зеленоград».

– Мы совместно с правительством России, федеральными и региональными органами власти ведем работу по созданию на острове Русский максимально комфортных условий для деятельности инвесторов. До недавнего времени здесь действовали три преференциальных режима: САР (для холдинговых компаний), свободный порт Владивосток (для малого и среднего бизнеса) и инновационный научно-технологический центр «Русский» на базе ДВФУ (для стартапов и инновационных компаний). <...> Уверен, что в ближайшие годы Русский станет ключевой точкой притяжения бизнеса на Дальнем Востоке, – отметил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

По данным КРДВ, ТОР «Приморье» (ранее «Надеждинская») – одна из самых востребованных среди инвесторов, реализующих свои проекты на Дальнем Востоке. На сегодняшний день 100 резидентов реализуют проекты с общим объемом 67,7 миллиарда рублей и создают 8,6 тысячи рабочих мест. Объем вложенных средств в экономику региона превышает 27,7 миллиарда рублей. Введено в работу множество проектов – от перевалки гелиевых контейнеров и заканчивая дистрибуцией и обработкой более мелких грузов.

Ранее стало известно о том, что компании резиденты САР на Русском уже отдали в консолидированный бюджет Приморья более 1,6 миллиарда рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.

Общество: ВОПРОС ДНЯ