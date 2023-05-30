«Русский офшор» на острове во Владивостоке обзавелся новыми преференциями

Мост на Русский остров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Русский остров во Владивостоке полноправно получил преференции территории опережающего развития. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Надеждинская» на этот участок одновременно с ее переименованием в ТОР «Приморье». Первые компании-резиденты могут возвести здесь яхт-клуб и экстрим-парк, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Корпорации развития Дальнего Востока.

Как отметили в ведомстве, действия преференциального режима давно вышло за пределы реальных границ Надеждинского муниципального района, наименование которого было первоначально использовано для названия этой зоны.

В числе потенциальных инвесторов четыре компании. ООО «КВЦ» планирует построить конгрессно-выставочный центр «Русский» в архитектурной концепции «Приморский форум»; ООО «Восток Парк Резортс» представила проект тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса; ООО «Дальстам-Марин» создаст точку притяжения для поклонников эко- и гастротуризма в бухте Воевода; ООО «Международный детский спортивный центр – ЮРАН» намерено открыть круглогодичный центр деловой активности. Реализация этих амбиций, по данным ведомства, обеспечит создание около 1,7 тысячи новых рабочих мест и привлечение в регион не менее 43 миллиардов рублей частных инвестиций.

Кроме того, в настоящее время на территории острова ведется проектирование объектов инфраструктуры ИНТЦ «Русский» и создание «пилотной площадки», запуск которой запланирован на 3 квартал 2024 года. АО «ДОМ.РФ» завершает проект планировки и межевания территории. Также предусмотрено проектирование уникальной научной установки класса «мегасайенс» и строительство здания для переноса конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения «Зеленоград».

– Мы совместно с правительством России, федеральными и региональными органами власти ведем работу по созданию на острове Русский максимально комфортных условий для деятельности инвесторов. До недавнего времени здесь действовали три преференциальных режима: САР (для холдинговых компаний), свободный порт Владивосток (для малого и среднего бизнеса) и инновационный научно-технологический центр «Русский» на базе ДВФУ (для стартапов и инновационных компаний). <...> Уверен, что в ближайшие годы Русский станет ключевой точкой притяжения бизнеса на Дальнем Востоке, – отметил заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

По данным КРДВ, ТОР «Приморье» (ранее «Надеждинская») – одна из самых востребованных среди инвесторов, реализующих свои проекты на Дальнем Востоке. На сегодняшний день 100 резидентов реализуют проекты с общим объемом 67,7 миллиарда рублей и создают 8,6 тысячи рабочих мест. Объем вложенных средств в экономику региона превышает 27,7 миллиарда рублей. Введено в работу множество проектов – от перевалки гелиевых контейнеров и заканчивая дистрибуцией и обработкой более мелких грузов.

Ранее стало известно о том, что компании резиденты САР на Русском уже отдали в консолидированный бюджет Приморья более 1,6 миллиарда рублей.

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