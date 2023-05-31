Лодочный болид: Globaldrive представила высокомощную линейку лодочных моторов Mikatsu

Федеральная сеть техники для спорта, отдыха и рыбалки Globaldrive представила новую линейку корейского бренда Mikatsu, специализирующегося на производстве лодочных моторов, в которую вошли высокомощные двигатели от 100 до 300 л.с.

В новых моторах Mikatsu реализованы все технические новинки последних лет. Рядные четырехцилиндровые 4х-тактные двигатели несмотря на внушительную отдаваемую мощность, весьма экономичны (например, модель MF115FEL-T потребляет от 15 л за час работы). Это достигается благодаря инновационной системе подачи топлива и использованию свечей зажигания от законодателя мод в этой области – японского бренда NGK. Также стоит отметить лучшие среди конкурентов показатели «мощность/масса» и то, что оптимальный с точки зрения экономичности хода режим достигается на более низких оборотах. Это не только улучшает акустический комфорт, но и снижает износ всех агрегатов.

Подверженные наибольшим нагрузкам детали двигателя (гребной и торсионный валы, ведущая и ведомая шестерни, шейки коленчатого вала) выполнены из высокоуглеродистой стали, что увеличивает срок их службы.

Комфорт и красота важны не меньше надежности. Для более удобного подъема и спуска все двигатели новой линейки оснастили электро-гидроподъемниками. Пятислойное лакокрасочное покрытие не только гарантирует идеальный внешний вид мотора на долгие годы, но и обеспечивает экологическую безопасность изделия, исключая повреждение поверхности даже в морской воде. А дополнительная защита от коррозии - оцинковка полостей двигателя и протекторный анод от канадской марки Martyr стали визитной карточкой моторов Mikatsu.

Еще одному немаловажному фактору – контролю качества на заводах Mikatsu уделяется особое внимание. Завод компании представляет собой мини-город, в котором каждый сотрудник выполняет свою роль. От первой детали до спуска на воду – каждый шаг сборки находится под наблюдением ведущих специалистов. Моторы проходят три этапа контроля на производстве, что исключает риск попадания неисправного товара в руки потребителя. Кроме того, Mikatsu демонстрирует рекордно низкие показатели падения компрессии после нескольких лет эксплуатации (на уровне 2-4%, в то время как у ряда производителей этот показатель доходит до 20-30 % от первоначального). Производитель настолько уверен в качестве своих моторов, что помимо внушительного десятилетнего срока, обещает в случае возникновения гарантийного случая предоставить подменный двигатель на весь период ремонта.

Напомним, что Globaldrive – это федеральная сеть товаров для активного спорта, отдыха и рыбалки. Развивается на рынке уже 14 лет, а свою историю начала с Владивостока. В 2023 году сеть представлена уже 43 магазинами в России, Казахстане и ОАЭ. Является официальным дистрибьютором лодочных моторов Mikatsu, лодок и SUP-досок Stormline, квадроциклов, снегоходов и мотоциклов Sharmax и других брендов.

Mikatsu (Микатсу) – бренд-лидер по производству лодочных моторов в России на протяжении 15 лет. Модельный ряд насчитывает десятки моторов мощностью от 3,5 до 300 л. с. Каждый товар сопровождает гарантия на 10 лет. Реклама, ООО “Мир отдыха”, LjN8K1fcA

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