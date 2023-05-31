От первых исследователей Дальнего Востока до Золотого моста: история Приморья в восьми подкастах

Бухта Золотой Рог в начале XX века и в начале XXI века. Фото: Открытый архив // Вадим ПОПОВ

«Сейчас я еду по Транссибу, и скоро моя остановка – Владивосток. Я не была дома десять лет. У кого-то прочитала, что нельзя возвращаться после долгой разлуки в места, где рос, был молод или счастлив. Я долго следовала этому завету… И вот, спустя десять лет, задалась вопросом: А что будет, если вернуться?.. Получится ли обогнуть на закате морвокзал и убедиться, что по-прежнему там нет свободных лавочек? Удастся ли вспомнить перед сном бабушки сказки про удэгейцев? Повезет ли мне встретить рассвет на Тобизина не в туманную погоду?» Эти слова, даже если вы никогда не разлучались с Владивостоком на такой долгий срок или и вовсе никогда здесь не были, все же навевают ностальгические чувства, и хочется своими глазами увидеть все, о чем говорит главная героиня – Есения – в аудиоспектакле «Береговая линия», первый сезон которого посвящен Приморью. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, как появилась такая идея и в чем смысл проекта.

ШАГ ЗА ШАГОМ ВДОЛЬ ИСТОРИИ

Автором и режиссером проекта выступила Анастасия Остапенко. Уроженка Приморья, переехавшая жить в Москву, постепенно задается вопросами о родных местах и поколениях людей, которые изучали и осваивали Дальний Восток, как пространство формирует человека и возможно ли не просто сохранить память о предках для себя, но и пронести ее через время. Так и родился аудиоспектакль, посвященный береговой линии Приморья, и воплотившийся в жизнь при поддержке Росмолодежь.Гранты.

– История семьи Еси – собирательный образ. Вместе с этим, в этой истории есть реальные факты о членах моей собственной семьи, например, то, что мой прадед не знал даты своего рождения, потому что родился в пути на Дальний Восток и это событие затерялось в этом сложном и долгом маршруте, – рассказывает Настя. – Это катастрофически сложно – собирать информацию об истории своей семьи, мы, как и многие, не имеем собственного архива. А так хотелось бы послушать записанный на кассету голос бабушки или прочитать подробную подпись на фото: кто все эти люди? где они были? в каких обстоятельствах сфотографировались? Аудиоспектакль – моя попытка порассуждать на тему «А как было бы, если бы я все это имела» и возможность не только вернуться домой – в Приморский край – но и вернуть что-то этому месту. Может быть, после прослушивания кто-то тоже захочет поближе узнать историю своей семьи, прогуляться, по-новому взглянуть на Владивосток или даже приехать сюда.

Анастасия Остапенко (автор и режиссер) и Анна Румянцева (продюсер). Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

АУДИОГИД ПО НАСТОЯЩЕМУ И ПРОШЛОМУ

Воспоминания, переплетающиеся с реальными местами, живыми звуками Владивостока, которые любой житель и гость может услышать и сейчас, стали не только интересным подкастом, но и эдаким аудиогидом. Создатели для каждого эпизода «первого сезона» дают отправную точку. И если начать слушать выпуск с рекомендованного места, то получится погрузиться в рассказ максимально полно. Причем слушатель будет узнавать не только что-то о городе сегодняшнем, но и тогдашнем.

События аудиоспектакля охватывают целых полтора века: от первых шагов переселенцев на Дальний Восток, до появления моста через бухту Золотой Рог. При этом реальные факты идут параллельно с художественным исполнением. В полотно повествования вплетены природные памятники и коренные народы Приморья с их культурой, казачьи напевы из прошлого и первые стихотворения о Владивостоке.

Главной платформой, где бесплатно можно послушать аудиоспектакли «Береговая линия», стал Mave, где, к слову, «базируется» и радио «КП». Но зная, что многим удобно слушать треки на Яндекс.Музыке, мы указали ссылку на подкаст и на этой платформе. Всего в первом сезоне восемь выпусков, последний выходит 31 мая.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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