Популярный пляж преобразится: во Владивостоке показали проект гостиницы и ресторана на Шаморе

Так выглядит проект ресторана. Фото: Администрация Владивостока

В администрации Владивостока прошло заседание градостроительного совета. На нем рассмотрели проекты гостиницы и ресторана на пляжах бухты Лазурной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, как будет выглядеть двухэтажный ресторан, рассказал архитектор Виталий Кононов. Он поделился, что определяющим мотивом стала идея спиралевидного пандуса, который ведет с променада на видовую площадку на кровле здания. По идее, пандус будет опоясывать ресторан, чтобы гости могли посмотреть на виды акватории с разных ракурсов.

– Со стороны променада проектом предусмотрен общественный туалет с отдельным входом. Вдоль южной границы территории предлагается устройство линии скамеек и лежаков для отдыхающих на пляже. Также запланирован комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению прилегающей территории, – отметил Виталий Кононов.

С проектом гостиницы все менее определенно: сейчас это лишь концепция. Архитекторы хотели убедиться перед детальной разработкой, нужен ли подобный объект на Шаморе. Сейчас планируется, что гостиница будет повторять изгибы естественного рельефа отвесных спусков мыса Крутого.

Проект гостиницы на пляже. Фото: Администрация Владивостока

Члены градсовета проект одобрили. Они считают, что это место станет точкой притяжения жителей и гостей столицы Приморья.

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