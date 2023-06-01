Машины всмятку: смертельная авария произошла в столице Приморья

Полиция проводит проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Минувшим вечером во Владивостоке произошла страшная авария, которая забрала жизни двух подростков. Виновника ДТП госпитализировали, а прокуратура города взяла под свой контроль доследственную проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали в социальных сетях очевидцы. По словам приморцев, на Народном проспекте, 2а, автомобиль Nissan Tiida выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Toyota Corolla Axio, а затем зацепил и Honda Fit. Обстоятельства ДТП подтвердили в пресс-службе краевой прокуратуры. Представители ведомства добавили, что у 19-летнего водителя малолитражки не было прав на управление автомобилем.

Кроме двух погибших есть и два пострадавших человека. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Авария закончилась смертью двух человек. Ранее предполагалось, что скончались мать и ребенок, однако позже выяснилось, что на месте погибли две 17-летние девушки – пассажирки Nissan Tiida. Виновника ДТП отправили в больницу. Также травмы получил 31-летний владелец Honda Fit, который проходит амбулаторное лечение.

По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД Приморья Ирины Сыровой, в отношении виновника ДТП проводится административное расследование. Решается вопрос о заведении на него уголовного дела.

К проверке подключилась и прокуратура города. Фото: Прокуратура Приморского края

На месте происшествия побывал заместитель прокурора города Сергей Пчелинцев. Ведомство проконтролирует ход и результаты проверки по факту аварии.

Чуть дальше этой аварии произошла еще одна, с участием машины ДПС. Пока что неизвестно, что стало причиной второго ДТП, редакция обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД.

Машина ДПС врезалась в дерево. Фото: telegram-канал @svodka25.

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