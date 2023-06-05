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Владивосток5 июня 2023 8:09

В Приморье ищут без вести пропавшего во время купания подростка

На место ЧП выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий
Павел САХАРОВСКИЙ
ЧП произошло на реке Большая Уссурка.

ЧП произошло на реке Большая Уссурка.

Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за ЧП, которое произошло на реке Большая Уссурка. Во время купания пропал 16-летний подросток, рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Юный приморец пропал днем 5 июня. На место ЧП выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий, чтобы проконтролировать поисково-спасательные мероприятия, а также ход и результаты доследственной проверки.

– Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также обращается к родителям и напоминает им о том, что необходимо внимательно следить за своими детьми в независимости от того, сколько им лет, чтобы они не попали в беду.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 19:39

Сейчас неизвестно, где находится подросток. Следком завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи обыскали берег реки, но поиски тела до сих продолжаются. На месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Происшествия: ЧП