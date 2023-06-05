В Приморье ищут без вести пропавшего во время купания подростка

ЧП произошло на реке Большая Уссурка. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку из-за ЧП, которое произошло на реке Большая Уссурка. Во время купания пропал 16-летний подросток, рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Юный приморец пропал днем 5 июня. На место ЧП выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий, чтобы проконтролировать поисково-спасательные мероприятия, а также ход и результаты доследственной проверки.

– Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – добавили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также обращается к родителям и напоминает им о том, что необходимо внимательно следить за своими детьми в независимости от того, сколько им лет, чтобы они не попали в беду.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 19:39

Сейчас неизвестно, где находится подросток. Следком завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи обыскали берег реки, но поиски тела до сих продолжаются. На месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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