Приморцы могут получить деньги из краевого бюджета и облагородить общественные пространства

Заявку на конкурс можно подать до 26 июня. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье стартовал конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Жители края могут получить средства из бюджета и сделать красивее и комфортнее общественные пространства. Как отмечают специалисты регионального департамента внутренней политики, в этом году к участию допускаются проекты, которые направлены на решение вопросов местного значения. О том, как активные приморцы могут получить этот грант и на какие нужды потратить, рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM Ольга Ивченко, замдиректора департамента внутренней политики Приморского края, и Елена Порубова, руководитель Центра гражданских инициатив.

О КОНКУРСЕ

– Прием заявок начался 5 июня. Он продлится до 26 числа. Проекты должны быть направлены на благоустройство. К примеру, это может быть установка детских площадок, хоккейной и спортивной коробок, памятных знаков или мемориальных досок, автомобильных парковок, остановок, или люди захотят оборудовать освещение, пешеходные мосты и дорожки, – отметила Ольга Ивченко.

Ольга Ивченко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ТОС – простым языком общественное самоуправление в группе жилых домов или частном секторе. Помимо представителей ТОС в конкурсе могут принимать участие инициативные группы. Для этого необходимо подать заявку и зарегистрироваться на территории своего муниципалитета. Это несложно, с методикой создания можно ознакомиться на сайте вашего муниципального образования.

– Есть вопросы, которые не входят в зону ответственности собственников многоквартирных домов, управляющих компаний. В частности, межквартальные дороги, общие с другими домами детские или спортивные площадки, скверы и места отдыха. Где–то есть озеро, где–то протекает река. И вот решить вопросы, касающиеся благоустройства таких объектов, могут как раз люди, входящие в территориальные общественные самоуправления, – объяснила замдиректора краевого департамента внутренней политики.

Для победителей конкурса уже установлены размеры грантов: 1,5 миллиона рублей – для проектов, планируемых к реализации в городских округах с численностью населения свыше 250 тысяч человек; 1 миллион рублей – в городских округах с численностью ниже 250 тысяч человек; 750 тысяч рублей – для проектов из муниципальных округов; 500 тысяч рублей – для проектов из городских и сельских поселений. Кстати, проекты из частного сектора автоматически получают дополнительные пять баллов, а значит, больше шансов на победу.

С КЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ?

По поручению губернатора Олега Кожемяко в Приморском крае создан Центр гражданских инициатив. Он сможет помочь в регистрации территорий общественного самоуправления, при выборе программы по благоустройству и подготовке проектных заявок.

– С момента открытия центра (май 2023 года) нам уже поступило более 90 звонков. Специалисты рассказывают, как создать ТОС, как определить его границы, сколько людей туда могут входить. Приморцы получат хорошую консультацию, так как мы специально обучали наших сотрудников, видим большой отклик, направление ТОС становится очень популярным, – поделилась Елена Порубова.

Елена Порубова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Для получения консультации необходимо обратиться к специалистам центра по телефонам: 8 (423) 2022401 или 8 (924) 7351710.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В рамках данного конкурса порядка 150 проектов уже получили финансирование. Люди объединяются, чтобы благоустроить общественные пространства. Яркий пример – ТОС «Зеленый экипаж на Русском».

Петр Гуляев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Мы собрали активную группу, которая в конечном итоге грамотно организовала работу. В 2021 году ТОС победил в городском конкурсе инициативного бюджетирования – в итоге здесь появилась первая спортивная зона. В 2022 году получили уже краевой грант на проект «Сценическая площадка «Музыкальный островок», – рассказал председатель данного ТОС Петр Гуляев.

Сценическая площадка «Музыкальный островок». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Инициативная участница ТОС «Сабанеева, 13» Светлана Живалюкова вместе с единомышленниками реализовали проект «Умные ступени». Лестничные марши ведут к школе и детскому саду. Проемы отремонтировали и нанесли на ступеньки русский и английский алфавит и цифры, так дошколята и первоклашки учат или повторяют буквы и счет, когда идут на занятая.

Светлана Живалюкова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А благодаря ТОС на Никифорова, 37 появилась отличная детская площадка, которая теперь радует малышей со всей округи.

– Дом построен в 1986 году, и ни разу за это время у нас не было детской площадки. Абсолютно пустой двор. Поэтому мы и поучаствовали. И 4 июня в праздничной обстановке открыли свою детскую площадку. Дети перерезали ленточки. Все остались под большим впечатлением. И если раньше мы собирались человек по пять–десять, чтобы обсудить свои идеи, то сейчас все стали очень активными. Хотим еще оздоровительную площадку в наш двор, – поделилась радостными новостями руководитель ТОС Анна Носова.

Анна Носова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Благодаря таким программам жители Приморья могут прямо здесь и сейчас решить проблемы, которые возникли на придомовых территориях. Починить детскую площадку, установить дополнительное освещение или систему видеонаблюдения, и так далее. В инициативную группу должны входить минимум пять человек, а вообще, чем больше – тем лучше. Все в наших руках и правительство готово поддержать такую инициативу.

Для победителей конкурса уже установлены размеры грантов. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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